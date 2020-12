La Xunta pide en el Parlamento un "frente común" para optar a las ayudas europeas y se abre a sumar propuestas

En esta idea abundó el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, quien se dirigió directamente al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, para advertirle de que "puede erigirse" en la voz del Gobierno de España o "ser la voz de Galicia". "Si hace esto, será bueno para el PSdeG y para usted, si hace lo contrario, será malo para usted y para el PSdeG", ha afirmado el político popular

Durante su intervención, el conselleiro de Economía, que reivindicó que Galicia tenía "competencias en industria y en políticas activas de empleo" para defender que las comunidades participen activamente en el reparto de los fondos, reclamó "transparencia y cogobernanza". "Diremos no si las medidas avanzan hacia la centralización y a que se haga (un reparto) a la carta de su presidente y sus ministros", ha señalado, para insistir en que "es fundamental más claridad".

FALTA DE INFORMACIÓN

"Siete peticiones de información que no fueron contestadas", ha lamentado, por su parte, la diputada del BNG Noa Presas, portavoz en la comparecencia en la que instó al conselleiro a que la Xunta responda a las reclamaciones de información hechas por los grupos en el marco de la comisión y también de forma individual.

Además, se ha referido a las palabras del vicepresidente segundo sobre que la mejor forma de trabajar "es juntos". "Le compraría (esas palabras), pero son el oxímoron permanente. Hacen lo contrario: negamos la mayor, no hubo ni diálogo, ni diálogo social", ha recriminado la diputada del Bloque, quien se refirió a que la falta de papel relevante del Consello Económico e Social (CES).

Noa Presas lamentó que el PPdeG "vetase" la propuesta de una ponencia conjunta o una comisión específica para abordar los proyectos europeos y ha ironizado con que Conde acuda a la Cámara "afligido por la centralización", al respecto de lo que censuró que "no se quiso consensuar nada sobre esta cuestión" y, por ello, ha dudado de si no se trata de una postura "más cómoda o porque así zafan de que no les dé permiso el señor Casado".

COOPERAR

Por su parte, el portavoz socialista ha querido poner "por delante" la "voluntad de cooperar con lealtad" para lograr la reactivación económica de Galicia, pero ha planteado a la Xunta que "ejerza sus competencias" y la "transparencia" con la Cámara gallega sobre la candidatura gallega.

Caballero ha deseado "todo el éxito" a la Xunta, "más allá de las críticas", pero se ha preguntado también si estos proyectos cuentan con el aval del comité de expertos creado para este fin. Así las cosas, ha dicho que el PSdeG "no quiere ser cómplice de una mala estrategia", pero promete "lealtad pública y privada".

ENUMERACIÓN DE PROYECTOS

En su intervención, el vicepresidente económico ha enumerado los proyectos más destacados de esos 108 que se han anunciado y que se agrupan en cuatro ejes: modernización del tejido productivo (32 proyectos), movilidad sostenible y transición ecológica (33 proyectos), cohesión social (27 proyectos) y administración digital (16 proyectos).

De esta forma, en cuanto a la modernización del tejido productivo, se encuentran 32 proyectos para impulsar el crecimiento y la competitividad empresarial a través de la digitalización. Junto con la apuesta por sectores estratégicos como la automoción -con el proyecto AutoAncora como destacable- con siete proyectos se prevé la movilización de 1.300 millones y la creación de 900 empleos, están también sectores emergentes como el polo aeroespacial -630 millones- y la biotecnología -con seis propuestas centradas en el descubrimiento y producción de fármacos como el proyecto integral de Zendal o InnoPharma en colaboración con la Fundación Kaertor-.

También hay que sumar en este punto el apoyo a la Ciudad de las TIC, la creación de un Centro de supercomputación cuántica y seis proyectos para poner en valor el Camino de Santiago.

En el eje de movilidad sostenible y la transición ecológica se encuentran 33 proyectos, como el programa de transición ecológica, en el que se enmarcan un centro de generación de biogás y una planta de fertilizantes; las plantas de fibras textiles e hidrógeno verde y la instalación de 1000 megavatios de energía eólica y solar fotovoltaica. También se enmarca en este ámbito el proyecto Techmadeira, que incidirá en el impulso a la digitalización y al ecodiseño, economía circular y la ecoinnovación a través de la industria forestal.

Además, se han presentado más de diez proyectos, que superan los 350 millones de euros, para impulsar una movilidad sostenible a través de la modernización, digitalización y reducción del consumo energético, mientras que se podrán movilizar 255 millones de euros en iniciativas de sostenibilidad ambiental -optimización de la gestión del ciclo del agua, por ejemplo- y 135 millones de euros a conservación de la naturaleza a través del Plan gallego de restauración, recuperación, mejora y valoralización de ecosistemas.

El tercer eje, de cohesión social y territorial, incluye 27 proyectos. Al respecto, Conde se ha referido al paquete de sanidad, con ocho proyectos y movilización de 1.000 millones de euros para modernizar la atención primaria y reforzar el sistema gallego de investigación biomédica.

También en este ámbito se encuentran los proyectos centrados en el medio rural, como las aldeas modelo, ecosociales e inteligentes; y el programa rural digital. También se encuentran las medidas educativas, empleo y la cultura como el plan de transformación digital integral de centros y servicios de educación y formación, el plan de impulso de políticas de empleo resilientes, inclusivas e igualitarias y la estrategia de digitalización de contenidos y productos culturales gallegos.

Finalmente, se incluyen 16 proyectos para conseguir una administración dinámica y digital, entre los que destacan tres iniciativas que suman 106,3 millones de euros para contar con una administración inteligente como el plan de gobierno y la administración inteligente, la modernización de la justicia y la creación de un puesto digital avanzado del empleado público. También se propone avanzar en el ámbito de la ciberseguridad y con una estrategia cloud.

"ENCAJAN COMO ANILLO AL DEDO"

Mientras, ante la exposición hecha por el conselleiro económico, el portavoz parlamentario del PPdeG ha considerado que los proyectos desgranados por la xunta "encajan como anillo al dedo", tanto a las directrices europeas, como a las marcadas por el Gobierno central.

Eso sí, al igual que la Xunta, le ha preocupado el método para asignar fondos a los proyectos y ha instado a que se tengan en cuenta criterios objetivos como la despoblación, el PIB per cápita o la situación de transición industrial.

CRÍTICAS POR LA COMPARECENCIA

En los turnos iniciales de la palabra, los portavoces del BNG y del PSdeG en el debate lamentaron que esta comparecencia se hubiese llevado a cabo a petición del grupo popular sin que haya mediado el acuerdo de todos los integrantes de la comisión, que en su día pactaron las comparecencias que se iban a celebrar, un calendario que ya se cerró y que se reabrió en esta ocasión para volver a acoger al vicepresidente segundo.

"Mostrar discordancia por como se produce esta comparecencia, reconvertida en rueda de prensa", ha dicho Noa Presas. Por su parte, Gonzalo Caballero, que también mostró su discrepancia, recordó que el PSdeG pidió una comisión con plazos más larga.