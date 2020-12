La Diputació visibilitza el treball dels fotoperiodistes durant la pandèmia

Carrers ocupats per esbarts d'ocells; UCI’s repletes de persones que tracten de combatre a l'enemic inesperat de la COVID-19; agents de seguretat i ciutadans que aplaudeixen a sanitaris descompostos en la seua lluita contra la pandèmia… Són algunes de les imatges que resumeixen un any complicat i que formen part de l'exposició ‘2020 L’Any de la pandèmia en la mirada del fotoperiodista’, amb la qual la Diputació de València pretén visibilitzar i posar en valor el treball d'un col·lectiu que ha sigut testimoni directe de les conseqüències d'una crisi sanitària sense precedents.

La plaça Manises de València acull des d'aquest dimarts i fins al 29 de desembre una mostra que pretén ser “un humil homenatge a aquests professionals que han romàs en primera línia en els moments més crus de la pandèmia, igual que altres col·lectius dels quals hem reconegut justament la seua dedicació i valentia”, explica el president de la corporació provincial, Toni Gaspar.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, visita la mostra sobre fotoperiodisme. Diputación de Valencia

L'exposició s'ha muntat en l'exterior de la seu central de la Diputació “per qüestions de seguretat en evitar espais tancats i per a aconseguir la major visibilitat possible”, assenyala el mateix Gaspar, que ha resumit el contingut de la mostra com “vint-i-cinc fragments d'una crisi que ha canviat les nostres vides i que ha de fer-nos reflexionar sobre les coses que veritablement importen”.

Entre els fragments als quals fa referència el president provincial trobem als cossos de seguretat patrullant carrers buits; confessors amb mascareta; abraçades plastificades en residències de majors; el tancament de l'espai aeri i solitaris passejos de mascotes.

Un vianant es para a disfrutar de les imatges incloses en l'exposició sobre la pandèmia de la Diputació de València Diputació de València

La soledat, la por i la tristesa s'entremesclen en instantànies que immortalitzen els ànims dels sanitaris a les víctimes del coronavirus; lineals arrasats en els supermercats; sacerdots amb fidels de cartó ploma, gavines prenent el carrer Navellos com ocells de Hitchcock; la mirada perduda d'una xiqueta sense parc i el derbi futbolístic de la ciutat, disputat a Mestalla a porta tancada.

Bustamante, Cuéllar, Försterling, Cárdenas, Aliño… De Mónica Torres a Rober Solsona, passant per Manu Bruque, Eva Máñez, Kike Taberner i Txema Rodríguez. No falten Germán Caballero, Irene Marsilla, Jesús Signes i Miguel Lorenzo, al costat de Mikel Ponce, Ana Escobar i José Jordán. Fotoperiodistes d'agències, mitjans i freelance entre els quals també es troben Alberto Iranzo, del diari As; el gandià Álex Oltra i altres professionals del sector com Carme Ripollés, Daniel Duart, César González i Vicente Rupérez. Elles i ells tenen la seua particular mirada de la pandèmia i la Diputació ha volgut compartir-la amb tota la societat.