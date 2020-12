Las zapatillas de Yuccs, esta Navidad, vienen con regalo: descuentos, envíos gratis y una mascarilla en cada pedido

Que sea bonito y que combine con nuestros looks. Eso es lo que la mayoría buscamos en nuestro calzado y, sin embargo, le prestamos menos atención a si es saludable, pese a que es el principal motivo que debería impulsarnos a adquirir un modelo determinado. De hecho, muchos dolores de piernas o espalda provienen de llevar un mal calzado, pero también la aparición de callos o juanetes dependen de ello. De ahí la importancia que tiene apostar por unos zapatos y unas zapatillas que, además de que nos gusten estéticamente, sean cómodos y saludables para nuestros pies y nuestro cuerpo. Además, cumplir con estos objetivos no es sinónimo de lucir un estilo sencillo, pasado de moda o poco estético. Y, si no, es que no conoces a la firma española Yuccs.

Esta marca ofrece una comodidad absoluta en cada pisada y lo consigue gracias a un constante trabajo de innovación que combina el uso de un tejido único de lana merina (que mantiene nuestros pies calientes en invierno y frescos en verano) con métodos sostenibles para apostar por la slow fashion. De hecho, también emplean caña de azúcar para la suela y aceite de ricino para las plantillas. Gracias a estos procesos, los modelos que ofrece la firma, muy recomendados para hombre y mujeres de más de 50 años, son cómodos y ayudan a combatir problemas de hinchazón, de movilidad y flexibilidad e, incluso el olor intenso de pies, los juanetes o la fascitis. Así, este calzado termorregula la temperatura de la piel y mejora su transpiración, pero también pueden meterse en la lavadora.

Además de garantizar la máxima comodidad, desde Yuccs, estas Navidades, quieren premiar a quienes confíen en ellos (¡y en sus zapatillas!). ¿Cómo? Aplicando descuentos (de 5 euros en la compra de un par y de 20 en la de dos); regalando una de sus mascarillas homologadas y reutilizables en cada pedido; envíos y devoluciones (¡hasta el 31 de enero!) gratis y el compromiso de recibirlas en tan solo 48 horas en la dirección que elijas. ¿Se puede pedir más?

Estas zapatillas están disponibles en dos líneas: sport y casual. Yuccs

Los que los usuarios dicen de Yuccs

Confiar en las opiniones de otros usuarios es algo que, quienes compran online, saben que tiene gran validez, pues no son más que testimonios de aquellos que ya han probado (¡y disfrutado, en el caso de Yuccs!) de un producto. Así, en la página oficial de Facebook de esta marca española, es fácil dar con los comentarios de quienes ya tienen alguno de los modelos de zapatillas que, según Isabel Sánchez, una de sus seguidoras, le han “rejuvenecido 20 años”. Por otro lado, Jesús Fernández, podólogo de profesión, da la enhorabuena a la firma por el resultado cómodo y natural, aseverando que tiene tres pares, “aunque este calzado vacíe las consultas”, bromea.

“Es el único calzado que me parece que voy andando sobre algodón. Además, son preciosas y de muchos colores”

Para Meme Martínez, las Yuccs también han sido todo un descubrimiento: “Tengo los pies muy delicados y me hace daño casi todo; ¡creo que es el único calzado con el que siento que voy andando sobre algodón!”. “Además, son preciosas y de muchos colores”, destaca Martínez, a quien se une Carmen Iglesias, aseverando que, en su opinión, son “más cómodas que las zapatillas de casa”. “Son fantásticas, no pesan nada y no sientes opresión. Estoy encantada con las mías”, expresa Rocío Casona, dejando claro que, si algo tienen estas zapatillas, es que velan por la salud de nuestros pies.

