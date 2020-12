El Ayuntamiento presenta ocho proyectos por valor de 192 millones de euros para optar a fondos europeos

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que "en este caso lo que se hace por parte de la Junta, que coordina los trabajos en la comunidad autónoma, es un ejercicio de prospección", de manera que "todavía no se está en ningún momento de convocatoria oficial y firme de fondos europeos, sino que la Junta ha pedido a los ayuntamientos qué proyectos podrían ser objeto de financiación", ha aclarado, para apostillar que serían "cien por cien de financiación europea, no se contempla cofinanciación local".

En este sentido, ha resaltado que en el Consistorio "hay proyectos para optar a los fondos del plan nacional y transitar hacia un nuevo modelo de ciudad, impulsado por el gobierno local, que coincide en gran parte con el espíritu del plan", a tal efecto "con una revolución verde, una transición ecológica y una transición digital", para ser "más sostenibles" y contribuir también "al desarrollo social".

En concreto, el primer edil ha detallado que desde la Delegación de Reactivación Económica han impulsado "un proyecto de una red de centros para la formación, innovación y emprendimiento en transformación tecnológica", por valor de 13,85 millones de euros, en el que "se contempla la creación de una gran red de espacios, con siete centros" en todos los distritos, para "ciudadanos en general, estudiantes, desempleados, profesionales, 'startup' y pequeñas y medianas empresas".

Igualmente, de la Delegación de Reactivación Económica, se propone "la creación de un cluster logístico", con un presupuesto para los próximos años por 14,75 millones de euros, que "sitúe a la ciudad como un nodo fundamental para la logística en toda Andalucía y sur de Europa", algo en lo que "la Junta ya da todos los pasos necesarios y los recursos que se piden permitirían avanzar más rápido todavía en el diseño y en la ejecución de grandes espacios para la implantación de empresas de desarrollo logístico y transporte", ha precisado.

Desde la Delegación de Transformación Digital se plantea "un proyecto de 'smart government'", en este caso por 21,63 millones de euros, para "la definición, desarrollo e implantación y optimización de una nueva plataforma tecnológica en el Ayuntamiento, complementado con acciones para la capitalización digital de ciudadanos, empresas y empleados públicos para el uso de dicha plataforma", ha indicado.

Al respecto, ha señalado que esperan "incrementar el conocimiento y el uso también de las tecnologías de información y comunicación y la administración electrónica por parte de los ciudadanos y las empresas", de modo que "se facilita y agiliza la realización de trámite y accesos a los servicios de información que ofrece el Consistorio, así como la fluidez en la relación con los ciudadanos".

'SMART CITY'

También de Transformación Digital, abogan por "impulsar la 'smart city'", por 14,4 millones de euros, para "crear una ciudad inteligente, adaptándose a la trayectoria del Ayuntamiento en relación con la aplicación de TICs", de forma que "se identificarían las principales necesidades y oportunidades de los servicios urbanos, tanto para mejorar su actividad, como para desarrollar nuevas actuaciones, y se elaboraría un catálogo de proyectos de innovación tecnológica, alineado con las necesidades detectadas", ha declarado.

Además, ha aseverado que "en la ejecución del plan y la materialización del modelo de ciudad inteligente estaría la gestión tecnológica de la Fiesta de los Patios, el impulso y desarrollo del polo digital, la gestión del mantenimiento de la ciudad y movilidad de nuevas tecnologías y de aplicaciones móviles", según ha expuesto Bellido.

Por otra parte, para "la transición ecológica y modelo sostenible", desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se trabajará para "la culminación del gran proyecto de anillo verde de la ciudad", de manera que "se trata de adecuar unos 12 millones de metros cuadrados de zonas verdes", con un importe de 27 millones de euros, ha informado el alcalde.

En este caso, se recogerían actuaciones de los parques de Levante, Arruzafilla y Flamenco, así como en tres zonas del este, del norte y del oeste, "tal y como se desarrolla el anillo verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", a la vez que "se alcanzan objetivos medioambientales, como la bajada de la temperatura media global en la ciudad; la conformación de un sumidero de dióxido de carbono, una gran zona verde que, aprovechando la proximidad a las principales vías de tráfico, se podrían absorber las emisiones de CO2 del tráfico rodado, y también la constitución de pantallas verdes en zonas residenciales", entre otros aspectos citados.

El sexto proyecto sería para la empresa municipal de transportes (Aucorsa), con "una renovación de la flota", por 17,5 millones de euros, para "contratar la compra y renovación de 35 autobuses, que serían propulsados por tecnologías limpias y sostenibles", ha enfatizado el regidor, quien ha comentado que "en la actualidad la flota la componen 116 autobuses, de los que 43 son los que usan gas natural comprimido, mientras que el resto siguen usando el tradicional combustible diesel".

Asimismo, desde la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) se impulsarían 47,9 millones de euros para "la construcción de todos los tanques de tormenta necesarios en la ciudad", de los que uno, ubicado en el Distrito Sureste, en la zona de Miraflores, ya se ha presentado, y se plantean "cuatro nuevas estructuras para la recogida de aguas y evitar inundaciones y problemas en la gestión del agua, en el Cordel de Écija, junto al puente de San Rafael, en el Balcón del Guadalquivir y junto al antiguo Arroyo Pedroche".

Y en la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco) se plantean 35 millones de euros para "sistemas de regeneración de residuos e instalaciones verde", entre otros usos, con el fin de "adaptar la empresa a todos los requerimientos que la Unión Europea hace en materia de mejora de sostenibilidad y gestión ambiental".

"AHORA TOCA ESPERAR"

Entretanto, el primer edil ha destacado que "no son proyectos inventados, ni improvisados", dado que "en muchos casos ya estaban sobre la mesa y lo que se hace es tratar de acelerar el impulso de estos proyectos y asegurar una financiación importante", a lo que ha agregado que no están "ante experimentos pasados, donde venía el dinero y se empezaba uno a inventar proyectos que no sabía muy bien al final para qué servían y que alguno de ellos todavía está cerrado, en este caso proyectos de hace diez años".

De igual modo, ha asegurado que "se orientan de forma que tampoco haya dificultades de ejecución en los procesos de contratación", después de que "muchas veces se ha caído en los errores de presentar muchos proyectos pequeños, pero al final, independientemente del tamaño y del presupuesto de cada proyecto, todos tienen un expediente administrativo y de contratación".

Tras ello, el alcalde ha manifestado que "ahora toca esperar" después de haber hecho la labor municipal con "proyectos muy bien trabajados" y "muy serios", por lo que "ahora hay que ver cómo desde el Gobierno y la Unión Europea se hace el reparto de esta enorme cantidad de fondos europeos y confiar en que la ciudad tenga el lugar y el papel que se merece en todo este proceso".

Asimismo, Bellido ha insistido en que "desde los ayuntamientos se gestione de forma directa alrededor de 20.000 millones de euros de estos fondos europeos, porque es la cuota que corresponde en función del peso del gasto público entre todas las administraciones".