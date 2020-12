Acuerdo entre PP y BNG para instar al Gobierno a acordar con los sectores cualquier cambio en la Ley de Costas

En concreto, los populares han apoyado este martes en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia una proposición no de ley de los nacionalistas, que también reclama la supresión de oficio del artículo 18 del actual proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Por su parte, los socialistas han optado por la abstención.

Y es que, según ha asegurado la diputada del BNG Rosana Pérez, este artículo representa de facto una modificación de la Ley de Costas y perjudica el tejido mar-industria que, además de ser fundamental en Galicia, es en general una actividad sostenible.

La representante del Bloque ha asegurado que su formación no comparte que todas las empresas e industrias asentadas en terreno de dominio público terrestre sean nocivas y ha lamentado la confusión generada por el citado artículo. Todo ello en un contexto en el que, en su opinión, el PPdeG "no contribuyó absolutamente en nada a enriquecer el debate al aprovechar para hacer una campaña utilizando datos que en su inmensa mayoría no tienen nada que ver con la realidad".

Pese a esta crítica, la medida ha contado con el apoyo del grupo mayoritario, cuya parlamentaria Teresa Egerique ha acusado al Gobierno del Estado de legislar para el Levante y el Mediterráneo en lo que considera un "agravio absoluto" para el sector del mar en Galicia.

"Montaron barullo con ese artículo y nadie se está inventando nada, los propios juristas que defienden al sector son los que dicen que se van a cargar al sector", ha manifestado Egerique, que ha trasladado el apoyo "sin timidez" de su grupo a esta iniciativa por considerar que va en la línea de lo defendido por el PP en varias ocasiones en la Cámara.

"Llevamos hablando de este tema desde abril porque sabíamos que era un agravio y un ataque absoluto a este sector", ha incidido. "Si quieren seguir defendiendo a Sánchez sigan, nosotros seguiremos defendiendo a Galicia", le ha afeado a los socialistas.

ABSTENCIÓN DE LOS SOCIALISTAS

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Otero ha acusado al BNG de desconocer el contenido del citado artículo y ha asegurado que el ministerio está comprometido a escuchar al sector para modificar la normativa de costas.

Además, ha acusado a la Xunta de utilizar el texto para "alarmar" a los titulares de todo tipo de explotaciones y ha afirmado que es "falso" que vaya a dar lugar a la terminación de las concesiones.

"La Xunta y el PP crean mucho rebumbio con este tema pero no son capaces de traer el debate porque saben que es una polémica estéril y sentimos que haya otros grupos que le hagan los deberes al PP", ha censurado.

PLANTA DE THENAISIE PROVOTÉ

Por otra parte, en la Comisión de Pesca, el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Fernando Guldrís, ha destacado que la Xunta sigue buscando de forma activa una solución que permita la continuidad industrial de las plantas de Thenaisie Provoté en Mos y O Grove (Pontevedra), para lo que "seguirá poniendo sus líneas de apoyo en el caso de encontrar un proyecto viable".

Por su parte, en la sesión en la que Guldrís ha citado contactos con posibles inversores que no llegaron a fructificar, el diputado del PSdeG Julio Torrado ha criticado el "pasotismo" de la Xunta ante el "inminente anuncio de liquidación" de la conservera, conocida como Fábrica de Rons.