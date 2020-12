Company pide cribados masivos en todos los municipios de Baleares antes de acabar el año

Así lo ha comunicado Company esta mañana durante una entrevista en IB3 Radio, donde ha criticado que "el Govern de Armengol sigue yendo detrás del coronavirus".

En este sentido, ha señalado que "si se adoptan muchas medidas, pero no se controla su cumplimiento, se pierde su efectividad y esto es lo que está pasando". "La población ya no sabe qué se puede hacer y qué no, porque la falta de anticipación del Govern y los continuos cambios e improvisaciones han generado confusión entre la ciudadanía", ha indicado.

Así, Company ha afirmado que "el control en puertos y aeropuertos es un claro ejemplo de cómo el Ejecutivo balear ha ido a remolque del coronavirus". "Cuando el PP lo propuso al inicio de la pandemia, el Govern afirmaba que la realización de estos controles era imposible, sin embargo, ahora sí se pueden hacer", ha censurado.

FINANCIACIÓN EN LOS CONSELLS PARA 2021

Por otra parte, el presidente del PP balear ha asegurado que "el Govern quiere robar 30 millones de euros de financiación a los consells insulares: 22 millones de euros en Mallorca, 4,3 millones en Ibiza, 3,1 millones en Menorca y 450.000 en Formentera".

El diputado 'popular' se ha referido al "incumplimiento" por parte del Govern del artículo 12 de la ley 3/2014 del sistema de financiación de los consells y ha apuntado que no se ha incluido en los ingresos computables de las instituciones insulares para 2021, 295 millones de euros de una transferencia corriente del Estado en la comunidad autónoma.

Según Company, como consecuencia de este "olvido" del Govern, se recorta la financiación de unos 16 millones para el conjunto de consells. De acuerdo con el PP, si se incluyen los 295 millones mencionados, la financiación de los consells no sólo no disminuiría, sino que se incrementaría en 14,3 millones de euros. "En consecuencia, el Govern roba 30,3 millones de euros a los consells insulares para el ejercicio 2021", ha concluido.