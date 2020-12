La Asamblea de Obligacionistas avala que la Generalitat asuma la deuda de Feria Valencia

El cónclave, que ha contado con la participación del 90% de los titulares de las obligaciones representados a través del comisario (Bondholders S.L.), ha aprobado por unanimidad la asunción por parte de la Generalitat de la posición jurídica de Feria Valencia como emisor de las obligaciones simples por importe nominal de 227,5 millones, al 6,04% de interés anual, con vencimiento el 10 de junio de 2027.

Con este paso se fin al proceso iniciado el 5 de julio de 2017, con la firma del Protocolo General de Intenciones entre el Ayuntamiento de Valècia, Generalitat y Feria Valencia para posibilitar la reestructuración de la actividad ferial. Con el aval de la asamblea, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, cumple el mandato establecido en el Decreto Ley 7/2017, de 29 de diciembre del Consell, recuerda este departamento en un comunicado.

Previamente, entre febrero y julio de 2018 la Generalitat ya había formalizado la subrogación de la deuda que Feria Valencia tenía suscrita a través de diversos préstamos bilaterales con diversas entidades bancarias comerciales, por un importe de 168,7 millones de euros.

No obstante, al objeto de proporcionar la "máxima transparencia y garantías jurídicas" a dicha operación, los titulares de las obligaciones que no han emitido su voto sobre la subrogación por no estar presentes o representados (10%), disponen ahora de un mes para manifestar expresamente su apoyo u oposición a la misma.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ninguna oposición, se entenderá prestado el consentimiento y se procederá a la realización de los trámites para formalizar la subrogación ante el Registro Mercantil, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y AIAF Mercado de Renta Fija, S.A.

PRÓXIMOS PASOS

La aprobación de la subrogación de la deuda financiera de Feria Valencia por parte de la Generalitat permitirá centrarse ahora los siguientes pasos para el relanzamiento de la actividad ferial: la formalización del acuerdo definitivo entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat, que trabajan en una permuta de terrenos -por el que el consistorio cederia los terrenos donde se ubica el recinto a cambio de otros-, y el establecimiento de un nuevo modelo ferial.

El objetivo es culminar el proceso de reestructuración de la institución ferial y liberar de deudas y cargas a la entidad, de forma que pueda adaptarse y "adecuar su estructura de forma más ágil, moderna y adecuada a las nuevas exigencias y condiciones, como ha quedado en evidencia tras la Covid", apuntan desde la Generalitat.

Por otra parte, el aval de la Asamblea de Obligacionistas a la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat pone los cimientos para el establecimiento de un nuevo modelo ferial que permita reorientar el actual y sustituirlo por otro que garantice el ejercicio adecuado de las competencias de la Generalitat en materia de fomento e internacionalización del comercio valenciano, bajo la premisa de no tener que asumir por parte de la Generalitat ni nueva deuda financiera, ni déficits de explotación derivados de la actividad ferial.

UNA TRANSACCIÓN CON COMPLEJA ESTRUCTURA

La subrogación por parte de la Generalitat en la emisión de obligaciones de Feria Valencia implica realizar una transacción con una complicada estructura de garantías jurídicas y financieras que, además, debe tener en cuenta el mantenimiento de los derechos y expectativas de los obligacionistas que suscribieron la emisión en su momento inicial. Este complejo proceso, del que no se conocen precedentes, se inició en abril de 2019.

En este momento se decidió que los obligacionistas tendrían la última palabra en una futura Asamblea General y, para ello, la Generalitat decidió contar con asesoramiento jurídico externo, especializado en materia financiera y mercantil; se procedió a identificar a los obligacionistas y se sustituyó el Comisario inicial (persona física) por la empresa Bondholders, especializada en labores de Trustee y representación, con la finalidad de garantizar la máxima profesionalidad y transparencia en el proceso.

En noviembre de 2019 se alcanzó un principio de acuerdo con la aseguradora Assured Guaranty por el que se contemplaba el mantenimiento de su garantía en caso de subrogación, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Ya en enero de 2020 se firmó el Memorandum of Understanding entre Generalitat, Feria Valencia y AG Europe en el que se recogieron los términos en los que la aseguradora se comprometía a mantener su aseguramiento en caso de subrogación de la deuda por parte de la Generalitat.

En el pleno del 10 de julio, el Consell quedó informado del estado de la asunción de deuda de Feria Valencia por parte de la Generalitat, manteniendo las características esenciales de la Emisión.

A finales del mes de julio se publicó la resolución de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación por la que la Generalitat aprobaba la subrogación de la Generalitat como emisor de la deuda de Feria Valencia con los obligacionistas por valor de 227,5 millones de euros, con mantenimiento de las características esenciales y del aseguramiento de Assured Guaranty,

Finalmente, entre septiembre y octubre de 2020 la Conselleria de Hacienda, en colaboración con Feria Valencia y los asesores jurídicos elaboraron la documentación necesaria para convocar y celebrar la Asamblea General que se ha celebrado este martes y que ha culminado con la aprobación de la subrogación de la deuda, así como el contenido de los diferentes acuerdos y demás instrumentos jurídicos.