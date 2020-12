Ferri cree que "cuantos más votos tenga" el presupuesto "mejor" pero apunta que puede aprobarse solo con los del Botànic

Así se ha manifestado Ferri este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que ha indicado que "si a todo aquello que es bueno para los valencianos, ellos quieren votar en contra, es su problema".

El síndic ha defendido que han intentado alcanzar "los máximos acuerdos posibles" con Cs y PP y que "continuarán trabajando hasta la semana que viene" (cuando se votan los presupuestos), aunque ha indicado "no me preocupa el voto de Ciudadanos en el sentido de que podemos aprobar la ley sin otros grupos".

También ha apuntado que han negociado "como todos los años" con los grupos que están fuera del Botànic "todas las enmiendas positivas para los valencianos" y ha indicado, respecto a las negociaciones con Cs de este año: "Yo he visto en estas Corts, no este año, venir un conseller a reunirse con los portavoces de grupos a ver si transaccionábamos las enmiendas. No es una situación nueva, si se presentan propuestas buenas, nos sentamos a negociar a ver cómo las podemos mejorar".

Mientras, desde el PSPV, el síndic ha valorado "de manera extraordinariamente positiva" que haya grupos que quieran sumarse a apoyar unos presupuestos que "ya de por sí tienen mayoría".

Además, ha considerado que el "acuerdo definitivo será el día 23" y ha destacado que Cs "ha hecho muchísimas renuncias del programa" algo que "es de agradecer", como que "ya no pide la suspensión del impuesto del patrimonio".

Respecto al rechazo de la enmienda de Ciudadanos sobre el Fondo Covid, Mata ha indicado que "todo necesita ajustes", y ha reiterado su valoración de las "puertas" que ha abierto Ciudadanos, pero "el gobierno tenía que ir más lejos" como en la cuantía del bono de comercio.

"NO AMPLIABA NI UNA PLAZA"

Por otra parte, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha defendido el voto en contra en la comisión de Presupuestos de su grupo a la enmienda de Ciudadanos sobre la colaboración público-privada en las residencias ya que "no ampliaba ni una sola plaza, por mucho que diga Cs".

"No tocaba la partida presupuestaria en concreto, cambiaba los objetivos, pero a nivel prespuestario no cambia el importe", ha agregado. Además, ha argumentado que las residencias "tienen que ser públicas al 100%" después del "mal que hizo el modelo Cotino", por lo que no quieren "abrir ningún tipo de vía que vaya en el sentido de continuar con la privatización"

Además, ha avanzado que "si hay más enmiendas en sentido de privatización de servicios básicos" se posicionarán "siempre en frente" y defenderán "firmemente el refuerzo de los servicios públicos".

Al respecto se han pronunciado tanto Mata como Ferri. El síndic socialista ha indicado que "no le molesta" que UP haya votado en contra de la propuesta, pero ha considerado que "no es una posición muy razonable cuando tienes un pacto de reconstrucción" que lo recoge.

También Ferri ha considerado que la colaboración público-privada en las residencias "no es una novedad" y que "existe en muchos ámbitos". "La voluntad de la vicepresidencia es avanzar en el modelo de 100 por cien de residencias públicas, pero la situación todavía no lo permite, y tampoco en el ámbito educativo".