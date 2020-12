El Gobierno está preocupado por las residencias de Reinosa pero no las cerrará porque "no son cárceles"

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su "gran preocupación" por la incidencia del coronavirus en las residencias de Reinosa, pero no se plantea cerrar estos centros de cara a Navidad porque "no son cárceles" y no se puede prohibir a los usuarios su salida.