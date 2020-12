Moratinos, sobre la pandemia: "La COVID-19 ha demostrado que somos una sola humanidad"

Así lo ha expresado durante el debate 'El inicio de una nueva era', organizado en Palma por el Círculo Financiero de Baleares, al que también han asistido el embajador Juan Antonio March y el presidente de la entidad, José Francisco Conrado.

Durante su intervención, el también exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España ha explicado que la globalización ya era un concepto que existía, pero no es hasta el siglo XXI cuando los avances tecnológicos, la conectividad de las personas y los datos "han hecho realidad que seamos por primera vez una sola humanidad". En este sentido, ha señalado que la COVID-19 ha demostrado que "cualquier decisión que se tome en cualquier rincón del planeta tiene un efecto multiplicador".

Moratinos ha considerado que la respuesta que ha dado la comunidad internacional "no ha sido satisfactoria" ante la pandemia, puesto que "un pequeño virus ha puesto de rodillas a la humanidad, a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y la respuesta no ha dado la plena satisfacción de garantizar la salud de cada uno de nosotros".

"Era una crisis global y se ha dado una respuesta fragmentada", ha apuntado el exministro, quien ha criticado que "cada actor ha querido responder a su manera, de forma insolidaria y sin responder a lo que era una crisis global".

UNA CRISIS DE MÚLTIPLES DIMENSIONES

En el debate, ha resaltado que la pandemia no ha sido sólo una crisis sanitaria que se resolverá con la vacuna, sino una crisis de múltiples dimensiones: social, ecológica, sanitaria, laboral, económica, cultural, entre otras. "La crisis del COVID nos ha puesto sobre la mesa de manera tangible y brutal que sobre todo ha sido una crisis global y humana", ha indicado.

Así, ha explicado que el centro de esta crisis no es el sector sanitario, sino el individuo, la sociedad y los estados. "Es una crisis humana donde 'sapiens' ha de preguntarse: ¿sobreviviremos a esta crisis?". Por ello, ha llamado a repensar que cuál es el lugar de la educación, del arte, de la cultura y de la sociedad.

"Hasta el COVID-19 nos creíamos que íbamos a alcanzar la inmortalidad", ha afirmado, a la vez que ha añadido que se ha de pasar del 'homo sapiens' al 'homus complexus'.

BUSCAR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN MUNDIAL

Con todo, Moratinos ha considerado que la humanidad está ante un momento "que no se puede desaprovechar". "Tendremos que decidir qué tipo de organización y de vida queremos", ha señalado.

Respecto a este tema, el exministro ha asegurado que no es viable hacer 'business as usual' tras la pandemia y volver a la normalidad pasada, porque "el mundo ha cambiado y el que no ha entendido esto es que no entiende nada". "Volver al pasado se puede hacer en la ciencia ficción pero no en la realidad", ha apuntado.

Por este motivo, ha asegurado que la ciudadanía ha de movilizarse para buscar una nueva organización mundial. "El mundo y Naciones Unidas tienen que dar un salto cualitativo en su proceso de reformas y regeneración", ha destacado, a la vez que ha insistido en que no se puede continuar con el mismo método y la misma organización que había antes de la pandemia.

Para este proceso de cambio, Moratinos ha destacado la importancia del ciudadano global para configurar esta nueva humanidad, puesto que "no van a desparecer los estados, pero ya no van a ser los únicos actores". Además, el exministro socialista se ha mostrado convencido de que la crisis traerá cambios a la comunidad internacional, ya que es lo que la sociedad demanda. "Naciones Unidas debe proceder a un cambio profundo", ha señalado.

Finamente, ha hecho un llamamiento para "reformar de forma radical" la manera de organizar la comunidad internacional, dado que "no basta con pequeños retoques". "No podemos seguir tratando los problemas del siglo XXI con instrumentos del siglo XX", ha concluido.