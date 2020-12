La Diputación aprueba un presupuesto de 168,3 millones para 2021 con el voto en contra del PP

La Diputación de Castellón ha aprobado este martes en un pleno el presupuesto para 2021, que asciende a 168,3 millones de euros, con el voto a favor del equipo de gobierno -PSPV-PSOE y Compromis- y de Ciudadanos (Cs) y en contra del PP.

Según ha explicado el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, estas cuentas suponen un incremento de 19,4 millones de euros y del 13 por ciento con respecto a 2020. "Es un presupuesto histórico para un momento desgraciadamente histórico y será un motor más en la economía de Castellón que nos ayudará a salir de la crisis provocada por la COVID-19", ha añadido.

Agustí, que ha recordado que los presupuestos se basan en cuatro ejes: reconstruir, impulsar, proteger y hacer más sostenible Castellón, ha asegurado que se podrán mover con la incorporación de los remanentes.

El diputado socialista ha apuntado que el presupuesto de 2021 "tiene una visión amplia" y ha acusado al PP de tener voluntad de no alcanzar un acuerdo. "Se hace difícil llegar a un pacto si ustedes no se mueven y hacen declaraciones en prensa demoledoras", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Cs, Cristina Fernández, ha apuntado que "es el momento de la política útil", y ha dicho que ese es el reto que se ha marcado su formación en todas las instituciones y, en este caso, "para que los castellonenes puedan volver a empezar". "Los presupuestos han de servir para reactivar la provincia y fomentar la igualdad de oportunidades", ha indicado.

A pesar de reconocer que Cs ha consensuado propuestas con el equipo de gobierno, "y se han aceptado enmiendas por valor de 1,3 millones de euros", la diputada ha recordado la necesidad de hacer un esfuerzo "extra y necesario" para ayudar al sector turístico e incrementar el plan de empleo. "No son nuestros presupuestos, pero creo que son un poquito más de todos los castellonenses y este año tenemos el compromiso firme de reactivar la provincia de Castellón", ha añadido.

"VALIENTE, AMBICIOSO Y MUNICIPALISTA"

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha asegurado que el presupuesto es "valiente, ambicioso y municipalista" y está adaptado al tiempo en que se vive, "pero no tiene una mirada corta". "Esta crisis la hemos de afrontar con administraciones públicas fuertes y robustas, para lo que es necesario que quien más tenga, más aporte", ha dicho.

Así mismo, ha subrayado que el presupuesto recoge todas las necesidades, "es ambicioso y expansivo, el que el momento requería, y fruto del diálogo". Se ha congratulado de que las ayudas a las empresas sean únicas y ha destacado el incremento que experimenta la partida dedicada a bienestar social, aunque ha criticado que en el presupuesto "todo no es bueno, ya que esta institución continuará promocionando espectáculos susceptibles del maltrato animal, un hecho que en las actuales circunstancias todavía tiene menos razón de ser, pues esos recursos son necesarios para políticas más vitales".

Por su lado, el portavoz del PP, Vicent Sales, ha justificado el vota contrario de su grupo a los presupuestos señalando que el equipo de gobierno tan solo ha aceptado el 25 por ciento de sus propuestas y ha afirmado que con el fondo de cooperación municipal se crea una "ficción", ya que "invierten con criterio de población y no de despoblación".

Así mismo, ha afirmado que su grupo no puede apoyar los presupuestos porque "son una oportunidad malgastada, ya que podían haber sido más ambicioso y no se han atrevido". No obstante, el diputado 'popular' ha aseverado que hay cosas del presupusto que no les parecen mal, como las ayudas directas a empresas y autónomos, el plan director del agua, la digitalización o la recuperación del patrimonio.

Además, en la sesión plenaria se ha aprobado por unanimidad la plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación, de sus organismos autónomos y del Consorcio de Bomberos para 2021; las bases generales de ayudas o beneficios sociales; y la ratificación del decreto relativo a la aprobación del expediente de contratación para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica. Finalmente, se ha aprobado el Plan de Comunicación de la Diputación con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de Cs y PP.

"CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS"

El presidente de la Diputación, José Martí, ha cerrado el pleno señalando que el presupuesto cumple con las expectativas que tenía cuando comenzaron a confeccionarse. "Queríamos un presupuesto excepcional, expansivo, que incrementará al menos lo mismo que la Generalitar Valenciana", ha dicho. Según ha explicado, el presupuesto "tiene un carácter municipalista y social".

Martí ha criticado el voto en contra el PP, al que -según ha explicado- "le ha faltado tener esa mirada amplia y se ha equivocado, pues se ha quedado en una mala práctica votando en contra". "Mantendremos el diálogo y las puertas abiertas, pero nos hubiera gustado que el PP, al menos, se hubiera abstenido", ha concluido.