Cvirus.- El PP demana una comissió d'investigació per a aclarir els contractes dels hospitals de campanya i els avions

Així ho ha anunciat la portaveu 'popular' adjunta, Elena Bastidas, advertint que els tres hospitals de campanya "no estan sent utilitzats per a cap ús que se sàpia" a València, Alacant i Castelló.

"Els hospitals de campanya són un 'fake' que demostren el fracàs de Ximo Puig -president de la Generalitat i líder del PSPV- que podrien haver suposat un cost de fins a 16 milions per a infraestructures ruïnoses que paguen de la seua butxaca els qui no arriben a final de mes", ha denunciat en la roda de premsa després de la junta de síndics.

Respecte a l'operació 'Ruta de la seda', amb material sanitari des de la Xina, la diputada del PP ha alertat que hi ha enviaments de material davant del Covid per 39 milions d'euros, en vols noliejats per un empresari xinés que han generat "molts dubtes".