El Govern no descarta endurecer el Plan de Navidad en Cataluña ante el empeoramiento de los datos Covid

Ante la evidencia de que los datos de la pandemia en Cataluña se están complicando esta semana, el Govern no descarta que se tenga que endurecer el Plan de Navidad trazado por el ejecutivo catalán, y que de momento prevé reuniones de hasta 10 personas y un toque de queda en Nochebuena y Nochevieja con inicio a las 01.30 horas y hasta las seis de la mañana.

"Los datos de hoy nos indican un cambio de tendencia pero hemos de esperar dos o tres días para ver si realmente se confirma, como nos recomiendan las autoridades sanitarias", ha explicado este martes la consellera portavoz, Meritxell Budó.

Esta noche se celebrará la primera reunión del Gabinet de Crisis Covid para "analizar todos estos datos" y ver cómo afrontará finalmente el Pla de Nadal la comunidad y las fases de reapertura de actividad, que de momento son "simétricas" para todo el territorio catalán pero que podrían ser "asimétricas" por zonas de ahora en adelante, ha dejado entrever Budó.

"Habrá Navidad", asegura el Govern

Lo que ha dejado claro es que "Cataluña no ha pasado a tramo dos, teníamos que haberlo hecho el pasado día 7 de diciembre pero los datos no lo hicieron recomendable", ha explicado. A pesar de no pasar de fase, se han avanzado medidas que correspondían al tramo 2, como la ampliación de aforos culturales, la reapertura de los centros comerciales y la entrada en vigor del funcionamiento comarcal de fin de semana el próximo viernes 18 de diciembre.

"Ya tenemos más de 8.000 positivos por coronavirus a la semana y esto nos ha de poner en alerta. La Rt (velocidad de transmisión) está en 1,1 y han subido los pacientes en la UCI, por eso hemos de ser cuidadosos", ha indicado Budó.

"Hemos de ver si se confirma este cambio de tendencia en los próximos días y hemos de estar atentos. El Govern evaluará el Pla de Nadal en el comité de crisis con las autoridades sanitarias. Nos ha de permitir afrontar de qué manera han de ser les fiestas de Navidad", ha añadido.

En todo caso, "habrá Navidad pero en función de los datos podremos ajustar unas medidas u otras. Necesitamos esta semana de observación", ha dicho.

"Los datos no nos permiten ampliar los aforos interiores de los bares y restaurantes más allá del 30%", ha afirmado Budó respecto a la petición de los restauradores de poder aumentar su oferta de espacio para poder rebajar las pérdidas causadas por los cierres: "No nos planteamos ninguna medida contraria a la reapertura de bares y restaurantes, y tanto que se puede ir a ellos".

Ayudas a 132.000 autónomos antes de 31 de diciembre

Sobre la nueva convocatoria de ayudas a autónomos, Budó ha confirmado que los 132.000 solicitantes que cumplen los requisitos para recibir el pago único de 2.000 euros los cobrarán "antes del próximo 31 de diciembre". El importe total que pagará la Generalitat a estos trabajadores es de 264 millones de euros.

Ha defendido que sectores con la actividad económica totalmente parada, como los bingos y casinos y los locales de ocio nocturno, puedan no pagar ciertos tributos, y que el Govern lo promoverá siempre que forme parte de sus competencias.

El Govern ha autorizado una transferencia de 57 millones de euros del Fondo de Contingencia al Departament de Salut. Irá íntegramente al Servei Català de la Salut y a sus actuaciones centradas en la lucha contra la pandemia.