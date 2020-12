Compromís demana informació del "desmesurat" operatiu policial en Benimaclet per a desallotjar un casal 'okupat'

Així ho ha avançat Papi Robles, una de les seues representants en Les Corts, que va estar en la concentració com a veïna del barri i va denunciar que un dels policies nacionals es va negar a identificar-se quan li'l va demanar. "No és el comportament d'una policia democràtica dir 'me llamo pajarito' a una diputada després d'espentar-la", ha denunciat el diputat nacional Joan Baldoví.

Durant el desallotjament va haver-hi moments de tensió i algunes càrregues policials, després del qual veïns i activistes van tornar a 'okupar' l'immoble quan la Policia es va marxar. Diversos col·lectius van advertir que era una operació il·legal que obeïa a una denúncia de la Sareb, encara que la Prefectura de Policia va assegurar que aquesta intervenció sense detinguts era en compliment d'una ordre judicial.

En la petició registrada aquest dimarts, el síndic de Compromís, Fran Ferri, i la diputada reclamen a Delegació de Govern tota la documentació relativa a l'operatiu, amb el nombre total d'operatius i el cost que va suposar, la sol·licitud de la propietat que va motivar la intervenció i la justificació del desallotjament del casal i de la necessitat de tapiar-ho, així com el cost de "contractar una empresa per a instal·lar elements i impedir el pas".

La coalició, que governa en l'Ajuntament de València amb el PSPV, també vol un informe de les actuacions i càrregues policials on es justifique la seua pertinència i "la negativa dels agents a donar accés a mitjans de comunicació i a la diputada" a pesar d'identificar-se. Pròximament demanarà una reunió amb la delegada del Govern, la socialista Gloria Calero.