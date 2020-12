Marta Sánchez reacciona ante una información que desconocía del rey Felipe VI: "Es un orgullo que le gustara"

Este lunes, Marta Sánchez ha visitado el programa Un año de tu vida para repasar los 35 años de su carrera musical. Entre todas las anécdotas, la cantante ha recordado una muy especial con el rey Felipe VI.

La artista ha rememorado junto a Toñi Moreno el momento en el que conoció al monarca tras desvelar la presentadora que este tenía colgado uno de sus pósters en un servicio militar.

Ante tal noticia, la madrileña se ha quedado totalmente sorprendida: "¡Qué dices! No me estás hablando en serio. De esto me entero ahora mismo, para mí esto es una novedad".

👑 Entre los admiradores de @Martisima_SoyYo se encuentra uno muy especial: ¡el rey don Felipe!



Descubre esta historia en media hora, a las 22:30 h, en @canalsur.



📲 #UADTVpic.twitter.com/wa3drsyJq7 — Un año de tu vida (@uadtv) December 14, 2020

“Para mí es un orgullo que en esa época le gustara a don Felipe, pero es que además yo le conocí cuando teníamos muy poca edad los dos”, ha recordado Sánchez.

La interprete de Brillar ya apoyó la unidad de España con su versión del himno nacional en 2018. Por ello, es un halago que el sucesor del rey emérito Juan Carlos I sea un seguidor más de sus canciones.