El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar incrementó su plantilla una media de un 8,6% en los últimos dos años

"El actual gobierno de la Junta de Andalucía ha incrementado la plantilla de este centro hospitalario un 8,6 por ciento con respecto a 2018, alcanzando en sólo dos años de gestión casi lo que el anterior ejecutivo hizo en cinco, donde aumentó un 13,3 por ciento", ha dicho Rus.

De esta forma, la delegada ha salido al paso de las críticas de alcaldes de la comarca de Andújar que el pasado 24 de noviembre anunciaron movilizaciones y diversas iniciativas para que la Junta de Andalucía acabe "con la discriminación salarial y laboral" de sus profesionales y así poner freno al éxodo de personal en el Hospital de Andújar.

La delegada ha subrayado en un comunicado la "apuesta del actual Gobierno andaluz por la sanidad pública, sin menoscabo de si pertenecen al Servicio Andaluz de Salud o a las agencias sanitarias, como ocurre con el Hospital Alto Guadalquivir, gestionado por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir".

Ha apuntado que la diferencia salarial entre colectivos que desempeñan su labor asistencial en el Servicio Andaluz de Salud y los de las agencias sanitarias existe porque "durante la etapa anterior se optó por un sistema doble de gestión sanitaria, donde convive el personal estatutario del SAS y el personal laboral de las agencias".

En este sentido ha incidido en que hasta la fecha esta circunstancia no ha provocado desavenencias profesionales ni déficit de personal en los hospitales pertenecientes a las agencias sanitarias.

No obstante, ha señalado que "es cierto que hemos percibido un sentir por parte de estos profesionales de estar al margen del sistema sanitario público andaluz para algunas cuestiones, algo que nuestro gobierno quiere paliar con su integración en el SAS, proceso en el que estamos trabajando". "Esta integración vendrá a equilibrar, de una vez por todas, estos dos sistemas haciéndolos más uniformes y equitativos", ha dicho Rus.

En relación con el incremento de profesionales del centro hospitalario, las categorías que más han aumentado en porcentaje con respecto a su plantilla media de 2018 han sido la de celadores (29,5 por ciento), técnicos de administración (17,1 por ciento), técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (12,2 por ciento), enfermería (6,6 por ciento), técnicos especialistas en radiología y laboratorio (seis por ciento), administrativos (5,2 por ciento) y facultativos (1,8 por ciento), manteniéndose en la misma proporción fisioterapeutas y matronas.

ESPECIALIDADES Y OPE

En la actualidad, según la delegada, todas las especialidades con las que se abrió el Hospital Alto Guadalquivir siguen en su cartera de servicios, las cuales disponen de profesionales para su cobertura. Igualmente, para situaciones puntuales de refuerzo que se pueda necesitar en algún momento, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir tiene firmados acuerdos de gestión compartida con los diferentes hospitales de referencia de todos sus centros que facilitan la presencia de distintos especialistas de estos centros.

Así, por ejemplo, estos acuerdos incluyen a centros como el Hospital Universitario de Jaén; Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba; Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de Granada; Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda, Hospital Comarcal Infanta Margarita, de Cabra; y Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, de Pozoblanco. También el centro hospitalario andujareño ofrece soporte asistencial con sus profesionales, en concreto, con pediatras a Atención Primaria en Lopera, desde hace años, y en Porcuna, desde el pasado verano.

"Hasta el momento, no se ha producido la marcha de ningún profesional en el Hospital Alto Guadalquivir por ningún desequilibrio económico en guardias", ha señalado la delegada, al tiempo que ha apuntado que "el personal de las agencias, al igual que cualquier otro profesional sanitario y no sanitario que no sea ya estatutario del SAS, tiene el derecho de poder presentarse a las ofertas públicas de empleo que ésta presenta".

En este punto, ha afirmado que en el caso de que alguno de ellos consiga una plaza estatutaria y decida ejercer ese derecho, "las agencias tienen la obligación de concedérselo". Según la delegada, "en los últimos dos años, han sido sólo dos los profesionales que han solicitado una excedencia por incompatibilidad en su puesto, decisión personal que puede venir derivada del acercamiento a su domicilio u otras diferentes, pero no siempre relativa a aspectos económicos".

También ha indicado que el Hospital Alto Guadalquivir mantenía antes de la pandemia las demoras máximas de su actividad sanitaria dentro del decreto de garantía. Por ello, "algunos pacientes que se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica se han derivado a nuestro hospital de referencia para que puedan recibir la solución quirúrgica que precisasen, evitando incrementar la demora en la resolución de su problema de salud".

Además, sobre este aspecto, también ha informado de que "la actividad quirúrgica en el centro iliturgitano se ha mantenido a su máxima capacidad, siempre que la situación de la pandemia así lo ha permitido".