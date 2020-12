El actor Rafael Amaya reaparece tras varios meses en una clínica de desintoxicación: "Siento que renací"

Rafael Amaya, protagonista de la serie de ficción El Señor de los Cielos ha vuelto a la escena pública tras llevar varios meses desaparecido. En una entrevista con la revista People, el actor ha reconocido que estaba tratando su adicción a las drogas en una clínica mexicana.

"Rafa llegó como todos llegamos a rehabilitación, diciendo que solo iba a estar unos días, que él le ponía poquito a la droga", ha comentado Julio César Chávez, exboxeador y gerente de la clínica en la que ha estado el actor. "No se lo quisimos decir, pero sí llegó un poco psicótico, todavía creyéndose El señor de los cielo. Pero pasaron los días y ahora meses y la evolución de Rafa ha sido increíble".

Desde que terminara su participación en El Señor de los Cielos, Amaya asegura que ha estado viajando por Europa, Sudamerica y Centroamérica portando gorras y barbas largas para no ser reconocido y sin contar nada de lo que sucedía a sus familiares o amigos. "Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber", ha contado a la revista.

Hace ocho meses, Rafael Amaya llamó a su amigo, el también actor Roberto Tapia, en busca de ayuda. Este, con la ayuda de la hermana y el mánager de Amaya, lograron convencerlo de ir a México para realizar nuevos proyectos. Una vez allí lo llevaron interno a la clínica de César Chávez: "En el coche, de regreso, él venía llorando. Yo le estaba haciendo ver todas las cosas chingonas que tenía en su vida y que las estaba tirando por la borda", recuerda Tapia.

Aunque en el momento no lo supiera ver, Amaya agradece ahora el cariño y el apoyo que le mostró su amigo: "Ahora ya tengo fe. Con todas las bendiciones que se han presentado, otra vez siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, planes. Tengo muchas cosas bonitas que antes tenía y no me daba cuenta porque, definitivamente, las personas con las que me rodeaba no eran buenas influencias".