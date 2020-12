Cantó promet recolzar els pressupostos "sense cap complex" si el Botànic accepta el fons Covid i la baixada d'impostos

Es tracta de les seues principals condicions per a recolzar les lleis de pressupostos i mesures fiscals o acompanyament, respectivament. El Botànic va rebutjar aquest dilluns el fons i fa dos setmanes la baixada d'impostos, encara que aquestes esmenes queden vives per al ple d'abans de Nadal, amb el que Cs torna a condicionar el seu 'sí' al fet que tiren endavant.

Cantó, en declaracions a À Punt des de Les Corts, ha advertit que el seu grup "ara mateix" no se sumaria als pressupostos si el Botànic no canvia de postura. "Si no tenim assegurada la baixada d'impostos, és obvi que votarem en contra", ha recalcat.

En tot cas, ha assegurat que el fons Covid era una esmena "pactada i redactada" conjuntament amb el Botànic, per la qual cosa a Cs li "va desconcertar moltíssim" la seua negativa d'aquest dilluns. Açò demostra, al seu juí, que els tres partits "estan a colps", encara que creu que l'important és com acabarà.

Fins aleshores, Cantó ha confiat que el Botànic recolze aquest dimarts algunes de les seues esmenes "pactades", com la creació de 500 places d'infermeres i 250 de metges per a ajudar a les residències, un bo comerç i ajudes a l'educació com un bo anglés per a acadèmies i un reforç de la FP i FP dual "mentre Vicent Marzà està a altres coses", ha dit en relació al conseller d'Educació, de Compromís.