Ayuntamiento de Valladolid responsabiliza a Diputación de los daños que se deriven de la falta de medios de sus Bomberos

Según ha informado a través de una nota remitida a Europa Press, el Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado a la Agencia de Protección Civil que dejará de proporcionar este servicio fuera de su término municipal a partir del 31 de diciembre de 2020, por lo que las llamadas que se reciban en el 112 a partir del 1 de enero de 2021 no podrán ser derivadas al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid, salvo en los casos en los que se correspondan con aquellas emergencias ubicadas en el municipio de Valladolid, marco geográfico en el que el Consistorio tiene competencia para la prestación de dicho servicio.

La Diputación asume de forma directa la prestación del servicio y la responsabilidad que se deriva del mismo, algo que "no solo está en su derecho, sino también en la obligación de hacerlo", como ha subrayado el Ayuntamiento, quien ha mostrado su "respeto" hacia la decisión de la institución provincial y le desea "el mayor de los éxitos" en la gestión de su competencia de forma directa.

Sin embargo, ha rechazado las afirmaciones del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para "justificar" esa decisión, como "que el Ayuntamiento ha manipulado las cifras en las que basa su posición y que ha tensado las negociaciones hasta límites inaceptables", según critica el comunicado municipal.

El Consistorio insiste en que ha sustentado sus cálculos en criterios "estrictamente legales y técnicos", al tiempo que está "aún esperando a que la Diputación Provincial traslade o haga públicos los suyos", pues "hasta la fecha se han limitado a decir qué cantidad estaban dispuestos a pagar sin aportar documento alguno en el que se establezca una valoración alternativa a la realizada por el Ayuntamiento".

"LAMENTABLE EPISODIO"

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado el "lamentable episodio" protagonizado por el vicepresidente tercero de la institución provincial, Agapito Hernández, quien grabó las conversaciones con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento sin consentimiento y difundió el contenido de esas grabaciones en un grupo de WhatsApp, un hecho "sin precedentes en la historia de ambas instituciones" que para el Consistorio "revela el grado de deslealtad y bajeza política con el que la Diputación se ha comportado en la negociación".

"En dicha grabación, no puede extraerse otra conclusión que el Ayuntamiento dice en público y en privado lo mismo, manteniendo la coherencia en todos los ámbitos, mientras que la Diputación Provincial por boca de su vicepresidente dice en privado que no está en condiciones de asumir el servicio con fecha 1 de enero de 2021, mientras su presidente declara en público que podrá hacerlo sin problema", subraya el comunicado del Consistorio, que sentencia que "uno de los dos no dice la verdad".

El Ayuntamiento remitirá este martes una comunicación a Conrado Íscar para dejar claro que el Consistorio de la capital "queda liberado de cualquier responsabilidad por daños en bienes o personas que se produzcan en un ámbito que a partir del 1 de enero de 2021 es de su exclusiva competencia, y por tanto de su exclusiva responsabilidad".

Asimismo, apunta que el Ayuntamiento "no dispone ya de habilitación legal alguna para operar fuera de su término municipal y que no pondrá en riesgo la seguridad y vida de su personal, ni dejará potencialmente desatendidos a los ciudadanos de Valladolid por atender emergencias acaecidas en la provincia, menos aún cuando desde la institución provincial se asegura públicamente que puede asumir la obligación legal de atender esas emergencias con sus propios medios".

En este sentido, advierte de que "de no ser ciertas esas afirmaciones", sería la Diputación, a través de sus máximos representantes, quien "se ha situado deliberada y conscientemente en la posición de no poder atender las emergencias que se produzcan en el ámbito de su competencia geográfica y, por tanto, quien pone en riesgo la vida y la integridad de personas y bienes".