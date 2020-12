Investigadors de la UPV usen tecnologies de DVD per a detectar anticossos i antígens de Covid en 30 minuts i a 2€

Es tracta d'un sistema biosensor, basat en tecnologies de DVD, que detecta anticossos específics (G, M i A) i antígens de SARS-CoV-2 -distingint-los a més dels de grip- d'una forma segura, en menys de 30 minuts, analitzant mostres de sèrum o saliva. El preu de la prova s'estima en menys de dos euros, explica la institució acadèmica valenciana.

"És un sistema semiautomàtic, format per un disc microfluid i un lector basat en tecnologia DVD, que realitza assajos en format bioxip amb elevada sensibilitat i selectivitat", destaca, en un comunicat, el catedràtic del Departament de Química i Director de l'Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) en la UPV Ángel Maquieira.

Denominat 'COMBO-SARS-CoV-2', el sistema pot analitzar fins a un total de sis mostres de sèrum i saliva simultàniament, determinant anticossos tipus G, M i A i antígens específics del virus en menys de mitja hora. "Inclou també un programari d'adquisició, presentació i gestió de resultats", apunta Sergi Morais, professor del Departament de Química i investigador de l'IDM.

Els investigadors de l'IDM han avaluat les prestacions analítiques del sistema biosensor en un assaig doble cec, en col·laboració amb el Servici de Microbiologia i Parasitologia de l'Hospital Clínic Universitari de València, dirigit pel Dr. David Navarro, i el Servici Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València.

"Els resultats estan permetent obtindre informació molt valuosa per a identificar individus asimptomàtics positius, diferenciant-los tant dels no infectats, amb una elevada sensibilitat i selectivitat, com d'aquells que presenten altres infeccions com a grip estacional", destaca Ángel Maquieira.

Quan un pacient és positiu, la mostra serològica i/o de saliva genera un senyal òptic que permet la identificació d'individus que han patit la infecció o que la pateixen en eixe moment i estableix la concentració dels biomarcadors específics.