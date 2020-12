Cantó promete apoyar los presupuestos "sin ningún complejo" si el Botànic acepta el fondo Covid y la bajada de impuestos

Se trata de sus principales condiciones para apoyar las leyes de presupuestos y medidas fiscales o acompañamiento, respectivamente. El Botànic rechazó este lunes el fondo y hace dos semanas la bajada de impuestos, aunque estas enmiendas quedan vivas para el pleno de antes de Navidad, con lo que Cs vuelve a condicionar su 'sí' a que salgan adelante.

Cantó, en declaraciones a À Punt desde Les Corts, ha advertido que su grupo "ahora mismo" no se sumaría a los presupuestos si el Botànic no cambia de postura. "Si no tenemos amarrada la bajada de impuestos, es obvio que votaremos en contra", ha recalcado.

En todo caso, ha asegurado que el fondo Covid era una enmienda "pactada y redactada" conjuntamente con el Botànic, por lo que a Cs le "desconcertó muchísimo" su negativa de este lunes. Esto demuestra, a su juicio, que los tres partidos "están a tortas", aunque cree que lo importante es cómo acabará.

Hasta entonces, Cantó ha confiado en que el Botànic apoye este martes algunas de sus enmiendas "pactadas", como la creación de 500 plazas de enfermeras y 250 de médicos para ayudar a las residencias, un bono comercio y ayudas a la educación como un bono inglés para academias y un refuerzo de la FP y FP dual "mientras Vicent Marzà está a otras cosas", ha dicho en relación al conseller de Educación, de Compromís.

También ha avanzado que este mismo miércoles irá "personalmente a Madrid" a encargar a la AIReF el estudio para "ver qué sobra en la administración valenciana porque tiene que apretarse el cinturón". Este plan de eficiencia interna de la Generalitat era otra de las enmiendas de Cs que el Botànic aceptó este martes en comisión.

SIN DESCONFIANZA

"Seguiremos peleando día a día, hasta el final. Nosotros no hemos fallado en nada al tripartito, no hay ninguna razón para que exista desconfianza, al contrario", ha aseverado llamando a mantener el espíritu del pacto de reconstrucción al que se sumaron todos los grupos salvo Vox.

El síndic 'naranja' ha sostenido que "el PP ha decidido no entrar a negociar y está más cómodo en la posición de criticar y atizar al gobierno". "Le preguntaría a Eva Ortiz a quién ha ayudado en el momento más dramático de la Comunidad Valenciana", ha afirmado sobre la portavoz adjunta 'popular'.

Y ha exclamado: "Tendré la cabeza alta y la conciencia tranquila porque habré negociado duro sufriendo contratiempos, pero al final me habré sentido útil. Las fotos me importan poco, lo importante es que el día 23 lleguemos a un acuerdo. Podré decir con orgullo que pertenezco a un partido que gobierna en la Diputación de Alicante con el PP, centrándolo, y centrando las cuentas más importantes en uno de los años más dramáticos".