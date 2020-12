Intimar con desconocidos o el amor en tiempos del coronavirus, 'Comando actualidad' analiza las relaciones de hoy

El coronavirus ha afectado en profundidad a nuestro modo de vida y sobre todo, a lo que se refiere a las relaciones humanas, a la tendencia de juntarnos, conocernos y relacionarnos en persona... y eso incluye las relaciones sexuales o románticas.

El programa Comando Actualidad, de La 1 (miércoles 23.55 horas) analiza cómo la pandemia ha cambiado nuestra manera de relacionarnos y si lo ha hecho para siempre.

La soledad en un parto, la falta de amigos en una boda, la ausencia de familiares en un funeral, el riesgo de comenzar nuevas relaciones, la frustración de no poder reunirnos con la persona amada, el miedo a intimar con desconocidos... son algunas de las situaciones que se abordarán.

"Lo llaman el virus de la soledad", dice la nota de prensa de la cadena que anuncia los contenidos del espacio. El miedo al contagio y las leyes nos obligan a aislarnos. Las personas que están solas y necesitan conocer gente nueva lo tienen que hacer a través de aplicaciones, cuyas visitas han crecido en un 50%. Aunque sólo sea para charlar o divertirse.

Entre los casos que recoge el reportaje está el de Rosa, que a sus 51 años se ha sentido sola durante el confinamiento y ha decidido apuntarse a una aplicación para ligar y buscar compañía. Es la segunda vez que queda con Joaquín. No dejan de mirarse y hablar. Quizá en otro momento hubieran dado un paso más. Ahora sólo pasear con distancia y mascarilla.

En el otro extremo, Esther, que no sólo no da un paso adelante, sino que lo ha dado hacia atrás. Acaba de posponer su boda por segunda vez. Asegura que el día más importante de su vida no puede celebrarlo sin cóctel, ni baile, ni gente, ni abrazos. Ya tiene terminado el traje, pero lo ha colgado en el armario hasta el 29 de mayo a ver si entonces puede dar el sí quiero. Pero cada cambio de fecha las bodas cuestan un 20% más. "Habrá quien de tanto posponer la boda decida no casarse", asegura.

Erundino y María Isabel quisieran casarse también, pero llevan más de seis meses sin verse. Desde que saltó la alarma mundial. Desde que el virus les obligó a verse sólo por teléfono y se prohibieron los viajes no esenciales. Ella desde Colombia. Él desde España. Algunas fronteras siguen cerradas o se necesitan trámites que van más lentos que de costumbre. "El amor no es turismo" es el nombre de la campaña que han iniciado las parejas que se encuentran en distintos países para que los 180 consulados españoles agilicen los trámites.

Otras situaciones que requieren que nos encontremos, como nacimientos y funerales, se analizan en el documental.