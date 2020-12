La segunda ola de la pandemia provoca que un 25% de los jóvenes baleares paralicen sus intenciones de comprar una casa

El análisis por Comunidades Autónomas refleja una alta disparidad, dado que hay zonas en las cuales los jóvenes prácticamente no han cambiado sus intenciones de comprar una vivienda, mientras que en regiones como La Rioja, Navarra o Aragón, hasta la mitad de los jóvenes reconocen que la segunda ola del coronavirus ha alterado sus planes.

De hecho, en las Islas un 62,5% no ha cambiado en sus intenciones de comprar una vivienda. Además, la segunda ola tampoco ha afectado mucho a los planes de los jóvenes de la comunidad para cambiar de casa: un 70% mantiene su intención de cambiarse frente a un 10% que ha cambiado de opinión.

De acuerdo con este estudio, en España casi la mitad de los jóvenes (un 46,4%) no puede cambiar de casa por no tener suficientes ahorros. En las Islas, un 53,8% declaran que su familia no podría ayudarles con el pago de la entrada de la casa; un 19,2% señalan que podrían tener ayuda de su familia con 10.000 o 30.000 euros; un 19,2% con hasta 10.000 euros y 7,7% con más de 30.000 euros de su familia.

Los jóvenes de las Islas tienen 14.150 euros ahorrados de media, pero el ahorro necesario para comprar una casa en la comunidad es de 64.732 euros aproximadamente, el más alto de España. De esta forma, los jóvenes baleares disponen de un 22% del total que necesitarían para comprar la vivienda, aunque se sitúan por encima de la media estatal en cuanto a la capacidad de ahorro.

Sobre si los jóvenes del archipiélago estarían dispuestos a hipotecarse totalmente online sin visitar una oficina bancaria, el 38,5% declara que no, frente a la misma cifra que asegura que sí estarían dispuestos.

MOVILIDAD ENTRE LOS JÓVENES BALEARES

El estudio, realizado por AEDAS Homes, también analiza la movilidad entre los jóvenes españoles. En el caso de las Islas, el 19,2% de los jóvenes vive en una comunidad distinta a la que nació, frente a un 80,8% que no.

Además, un 16% de los jóvenes emigran, de forma que Baleares se convierte en la octava comunidad con mayor emigración entre la población joven.

De acuerdo con este informe, el archipiélago se encuentra entre las cinco comunidades autónomas que menos talento joven retienen.