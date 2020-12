'Bluetooth' y con 36 horas de autonomía: así es el altavoz portátil que, solo hoy, puede ser tuyo por 28 euros

No hay duda de que, en el sector de los wearables, los auriculares inalámbricos son unos de los gadgets más populares y solicitados. Por ello, se convierten en los artículos top ventas de jornadas como el Black Friday y, también, en los productos más regalados de cara a Navidad. No es de extrañar dada la gran variedad de precios, formatos y diseños que podemos encontrar en el mercado, desde los clásicos de diadema (aunque en su versión bluetooth) hasta los novedosos in ear Todos ellos nos permiten disfrutar de nuestra playlist preferida y hasta de llamadas en cualquier momento y sin tener que desenredar toda una maraña de cables.

Pero, ¿qué pasa con esas ocasiones en las que necesitamos tener la música a todo volumen? Nos referimos a las tareas de casa, que se hacen más llevaderas (¡incluso planchar!) con una buena banda sonora de fondo, o a esa sesión de entrenamiento en tu gim particular en la que tienes que darlo todo. Para estos momentos, necesitamos un equipo de sonido más potente, que nos ayude a alcanzar nuestro máximo estado de motivación y los altavoces bluetooth nos ayudan a conseguirlo. Con la misma filosofía inalámbrica que los auriculares, estos dispositivos cuentan con grandes prestaciones, como el modelo de Mirocco que Amazon ha rebajado durante las próximas horas un 22% para que sea tuyo por menos de 30 euros. ¿Quieres conocer sus prestaciones?

Este altavoz tiene 36 horas de autonomía. Amazon

Tres motivos para elegir este altavoz

Calidad de sonido asegurada. Con 20W de potencia, este altavoz asegura un sonido estéreo con mucha claridad y cero distorsión. Y es que, gracias a los controladores de doble precisión y al radiados de bajos patentado, es capaz de bombear agudos cristalinos, medios nítidos y graves profundos. Además, está preparado para reproducir música tanto en interiores como en exteriores, por lo que no hay que preocuparse de las condiciones atmosféricas (resistente al agua) ni de las caídas.

Con 20W de potencia, este altavoz asegura un sonido estéreo con mucha claridad y cero distorsión. Y es que, gracias a los controladores de doble precisión y al radiados de bajos patentado, es capaz de bombear agudos cristalinos, medios nítidos y graves profundos. Además, está preparado para reproducir música tanto en interiores como en exteriores, por lo que no hay que preocuparse de las condiciones atmosféricas (resistente al agua) ni de las caídas. Una autonomía envidiable. Para asegurar que cada usuario puede disfrutarlo al máximo, donde y cuando quiera, el altavoz de Mirocoo ofrece una autonomía de hasta 36 horas con una única carga de 4. Uno de sus claros puntos fuertes, ya que nos permite llevarnos el altavoz a cualquier plan sin la preocupación de que se quede sin batería.

Para asegurar que cada usuario puede disfrutarlo al máximo, donde y cuando quiera, el altavoz de Mirocoo ofrece una autonomía de hasta 36 horas con una única carga de 4. Uno de sus claros puntos fuertes, ya que nos permite llevarnos el altavoz a cualquier plan sin la preocupación de que se quede sin batería. Conexión 'bluetooth' siempre. Contar con la última tecnología ‘bluetooth’ 5.0 es una gran ventaja, ya que permite sincronizar con facilidad nuestro altavoz inalámbrico con cualquier dispositivo, bien sea para escuchar música o para disfrutar del ‘streaming’. Cabe destacar que, además, es compatible con algunos asistentes de voz y que puede emparejarse con otro igual para crear una sensación estéreo de 360º.

