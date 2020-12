L'espera quirúrgica baixa 12 dies i està en quatre mesos a la Comunitat Valenciana

La llista d'espera quirúrgica segueix en descens en la Comunitat Valenciana amb la recuperació de l'activitat després de la desescalada i, en tancar novembre, la demora mitjana per a ser intervingut és de 120 dies (quatre mesos), 12 menys que a l'octubre, quan era de 132 dies, i 31 menys que al setembre (151 dies).

No obstant això, el nombre de persones que espera ser intervinguda ha crescut en 1.466 pacients, segons les dades publicades per la Conselleria de Sanitat. Així, si el número que esperava una intervenció no urgent en la llista estructural era de 61.127 al setembre i va baixar a 57.952 a l'octubre, al novembre va augmentar a 59.418 persones.

D'ells, 31.158 porten 90 dies esperant, 8.680 entre 91 i 180 dies i 19.580, més de sis mesos. D'aquesta manera, s'observa que, malgrat aquest increment respecte al tall d'octubre, les persones que porten més de sis mesos en espera continuen baixant, de les 31.408 al setembre, a les 23.167 a l'octubre i a 19.580 de novembre.

Precisament, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, en una compareixença en Les Corts per a explicar les mesures per a retallar el creixement de les llistes d'espera per l'aturada quirúrgica decretada per a fer front a la primera ona de pandèmia, va explicar que en reprendre l'activitat es van dictar unes instruccions per a “revisar la situació clínica dels pacients” i establir prioritats.

Com a conseqüència, el resultat és que en el tram “més important”, el d'una espera de 180 dies, els que estaven en prioritat mitjana o alta “ja estan operats” gràcies a la posada en marxa tant de l’autoconcert, obertures de quiròfans a les vesprades als hospitals públics, com al pla de xoc, amb derivacions a la privada.

La llista d'espera va començar a pujar a partir de març amb l'arribada de la pandèmia, que va obligar la conselleria a dictar el dia 12 una resolució en la qual va ordenar la suspensió o el retard de les intervencions quirúrgiques programades, les consultes externes no preferents, les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats per a poder fer front als ingressos del coronavirus.

El resultat va ser que la demora mitjana estructural va començar a créixer dels 80 dies de febrer, als 97 al març, als 126 dies del tall d'abril, 150 maig i 154 al juny. Al juliol va començar a caure a 147, encara que a l'agost, coincidint amb les vacances, va pujar a 157 i al setembre va començar ja a baixar en sis dies.

No obstant això, les diferències entre departaments continua superant els cinc mesos i mig, en concret 166 dies: dels 198 dies de Vinaròs (l'àrea amb més demora) als 32 de Torrevieja. A continuació, li segueixen el Provincial de Castelló, amb 196 dies, La Fe (147), el General de València (172), el departament de Castelló (162), el Provincial d'Alacant (142), Alacant (134), Xàtiva (133), Alcoi (122), la Ribera (105) i Sagunt (102).

Per especialitats, la que té més espera és cirurgia plàstica, amb una mitjana de 195 dies, seguida de toràcica, amb 168; pediàtrica (161); cirurgia ortopèdica i traumatologia (153); neurocirurgia (152); otorrinolaringologia (134); urologia (124); cirurgia maxil·lofacial (115); ginecologia (112) i dermatologia (102). En l'altre extrem, les que menys acumulen són cirurgia cardiovascular (70 dies), cirurgia vascular (75) i oftalmologia (80).