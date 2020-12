Eguiguren sobre el nuevo juicio a Otegi: "Determinadas partes de la Justicia están en guerra con el Gobierno"

En declaraciones al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Eguiguren se ha mostrado "sorprendido" por la decisión del TS de repetir la vista oral contra los cinco juzgados por el 'caso Bateragune', de intento de reconstrucción de la mesa nacional de Batasuna, y ha recordado que, cuando procesaron a Otegi por esta causa, ya dijo que se trataba de "una decisión política".

Tampoco cree que sea casual el momento elegido para volver a enjuiciar el caso, tras el respaldo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. "Aquí casi nunca nada es casual. Más que un proceso judicial, esto parece un proceso de Kafka. Hay unos hilos que se mueven arriba y la derecha los está utilizando para influir en la política", ha añadido.

El expresidente del PSE-EE ha señalado que "toda exageración, toda cosa incomprensible, se desacredita por sí misma, y esto también". "No sé en qué quedará el proceso. Va en contra de todo lo que nos explicaron en derecho", ha asegurado.

Jesús Eguiguren ha subrayado que "no se puede juzgar una cosa dos veces" y ha recordado que el líder de la formación abertzale "ha cumplido la pena". "Es tan absurdo todo que no lo entiendo. El tema es tan contrario a los principios constitucionales que no va a hacer falta que nadie intervenga a favor de los procesados", ha aseverado.

ETAPA INTERESANTE

Por otro lado, se ha referido a los acuerdos alcanzados por EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, para considerar que "es una etapa interesante", aunque ha apuntado que estos pactos interesaría que se produjeran en Euskadi, pero ha admitido que, "hoy por hoy, no es posible".

"Que se haya empezado en Madrid quizá sea lo mejor. No les doy demasiada importancia, pero creo que pueden tener mucha influencia, no solo en los pactos de aquí, sino en el futuro de la propia EH Bildu", ha concluido.