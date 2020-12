Fernando Ramallo, protagonista inesperado en 'La Resistencia': "Estoy viviendo de los derechos de imagen"

Este lunes, los invitados de La Resistencia (Ayax y Carolina Yuste que presentaron la película Hasta el cielo) no fueron los principales protagonistas del programa de Movistar, sino que dos actores muy conocidos por sus películas en los 90 y comienzos de siglo acapararon los focos y la atención de Broncano.

Empieza la magra pic.twitter.com/GmGotJvF3j — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 14, 2020

El presentador comenzó a leer las respuestas del público presente en el plató de la pregunta que les habían hecho al entrar: "¿Cuál ha sido la cosa más rara que has hecho por pura tacañería?".

Al azar eligió una: "Devolver la ropa después de usarla para ir al estreno de mi propia película y con las etiquetas". Broncano se preguntó quién del público había hecho un filme, y alguien, al fondo de la sala levantó la mano.

Al quitarse la mascarilla para hablar, Ricardo Castella le reconoció: "¿Es Fernando Ramallo? No me lo puedo creer". El actor asintió con una sonrisa y el presentador quiso saber si había ido "de público normal".

"Si, he hecho todo el proceso, me han desinfectado", afirmó el artista mientras Broncano destacaba su suerte y le preguntaba por la anécdota que había descrito en la tarjeta: "¿Qué película era? ¿Qué estreno?".

Ramallo respondió que "era muy antigua, El corazón de la tierra, y me dejé las etiquetas del traje para el estreno, no las corté, lo devolví y no pasó nada. No me lo podía comprar, es que estaba sin currar".

"Pensaba que no lo ibas a coger, lo he hecho de coña con mi amigo, otro actor, Eloi Yebra", afirmó Ramallo, a lo que Broncano le contestó que "esto es al azar, según caen, las leemos".

El club de la 1 tiene miembros VIP @RamalloFernando@ELOIYEBRApic.twitter.com/UDi4qOwawt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 14, 2020

"Está guay tener de público a un actor: ¿Quieres promocionar algo, algún proyecto?", le dijo el presentador, a lo que el intérprete le contestó: "Nada, de momento estoy viviendo de los derechos de imagen".

A su lado, Yebra también saludó a Broncano cuando también leyó su tarjeta: "Romper una hoja de una planta en Ikea para plantarla en casa y no comprarla". El presentador comentó: "Tenéis las tardes libres para venir a La Resistencia...", a lo que el barcelonés le confesó que "lo hice ayer por la tarde".