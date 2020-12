Desi se enfada con su cita en 'First dates': "Me ha dicho que soy una chica fácil"

En ocasiones, solo hace falta un comentario desafortunado para que una cita se vaya al traste. Y eso fue lo que les pasó este lunes a Desi y Roberto en First dates, que un comentario del joven hizo que ella no quisiera volver a verle.

El relaciones públicas fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro y Carlos Sobera destacó que: "Yulia –una de las camareras del programa- te está mirando fijamente, algo ha visto en ti que le ha gustado".

Entonces Roberto afirmó que "a los chicos también nos pasa y nos sentimos objetos sexuales, a las chicas más. Pero alguna vez nos pasa y tenemos sentimientos. Que somos personas...".

"El sexo es más fácil que el amor porque es una cosa más difícil porque hay que esforzarse. El sexo no tiene misterio", admitió el granadino en su presentación ya que buscaba "una chica guapa, de buen ver, pero que tenga su contorno de cuerpo y de cara armonizados".

La estudiante de peluquería comentó que "por ser risueña me han dicho en alguna ocasión que no me tomo las cosas en serio. Sí que lo hago, lo que pasa es que simplemente, me rio".

Roberto se siente a veces como un objeto sexual y no le gusta, así que Desirée debería fijarse en su interior antes de ponerse a lanzar piropos locamente ❤ #FirstDates14Dhttps://t.co/x6Ibzapq4Zpic.twitter.com/HEnd3EaS8x — First dates (@firstdates_tv) December 14, 2020

Mientras que la almeriense reconoció que "es un chico guapo y físicamente me ha gustado", Roberto señaló delante de ella que era una chica "muy guapa y simpatiquísima", pero a cámara reconoció que "no me ha gustado nada su cuerpo y el físico es muy importante".

Durante la cena, Desi mantuvo su sonrisa hasta que su cita le preguntó cómo le conquistaría: "No quiero decirlo para que sea una sorpresa", afirmó y, a continuación, quiso saber cómo lo haría él.

"Creo que lo tendría fácil por cómo eres, veo muy fácil acceder a ti y conquistarte", aseguró Roberto. Pero la respuesta no le gustó a la joven: "A mí me ha dado la impresión de que me ha dicho que soy una chica fácil y ese comentario no me ha gustado nada de nada",

Al final, él no quiso tener una segunda cita con Desi porque "me ha dicho algo del tema del deporte que para mí es muy importante y me ha faltado". La almeriense, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Somos muy distintos".