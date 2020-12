Wyoming se transforma en el papa Francisco: "La cena de Navidad es un peñazo, cenaré solo y pediré una pizza"

Wyoming volvió a tomarse este lunes uno de sus elixires especiales que le hacen convertirse en cualquier personalidad, tanto nacional como mundial, para 'transformarse' en el papa Francisco y ser entrevistado por Dani Mateo.

"Bienvenidos a 'Entrevistas por la cara', hoy tenemos con nosotros a Jorge Mario Bergolio, el papa número 266 de la Iglesia Católica, Obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Primado de Italia... si me lo permite, yo le voy a llamar Francisco", anunció el colaborador de El intermedio.

Wyoming-papa Francisco le contestó que "es un placer verte de nuevo, Jordi", confundiéndole con Évole. Mateo le sacó de su error, a lo que el invitado señaló que "sois igual, pareces su doble". El periodista solo pudo añadir que "el doble de alto, igual sí, pero soy Dani Mateo y no le sueno".

Dani Mateo y Wyoming-papa Francisco, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

El colaborador destacó que "recientemente ha saltado a la actualidad tras apoyar las uniones civiles de personas del mismo sexo", pero Mateo le preguntó: "¿Por qué no permite que se casen por la iglesia?"

"Yo no tengo nada en contra de los que tienen la sexualidad despistada. Tienen derecho a formar una familia, pero no en la casa del padre", respondió Wyoming-papa Francisco, que se dirigió a Dios: "¡Dime algo!".

En el plató sonaron unos truenos y Wyoming-papa Francisco destacó que "ni un whatsapp, estamos en 2020 y sigue obsesionado con los rayos y truenos, a veces no sé si mi jefe es Dios o Roberto Brasero –presentador de El tiempo en Antena 3-".

Mateo quiso hablar sobre la pandemia de coronavirus: "¿Esto tiene que ver con Dios y ha hablado últimamente con él?". Wyoming-papa Francisco respondió que "últimamente no hablamos mucho, la red está colapsada".

🔴 El papa Francisco reconoce que hace tiempo que no habla con el altísimo: "Dios será onmipresente, onmisciente, todopoderoso, pero tiene un ancho de banda de mierda". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/Rn0UNFjGjcpic.twitter.com/W8ccAO4duY — El Intermedio (@El_Intermedio) December 14, 2020

"La última vez se me quedó congelado justo cuando me iba a decir la composición de la vacuna, pero me jodió el milagro. Dios será omnipresente, pero tiene un ancho de banda de mierda", añadió el invitado. Y recomendó a todo el mundo "encomendarse al Ángel de la guarda, que para estos peligros es el mejor y más efectivo que la OMS".

Impresionado con el presidente del Gobierno

El colaborador también quiso saber cómo había sido su encuentro con Pedro Sánchez: "Es guapísimo, nos entendimos bárbaro, quedamos en que él no tocará el concordato con el Vaticano y mantendremos una estrecha relación. Estaba muy preocupado porque oí que Sánchez quería eliminar iglesias y resulta que se refería a su propio vicepresidente", afirmó Wyoming-papa Francisco.

También comentaron que haría en estas fechas tan especiales: "La cena de Navidad es un peñazo, cenaré solo, me pediré una pizza y me veré el River Plate – Boca Juniors del 10 de abril de 1981"; y también tuvo un recuerdo para el recientemente desaparecido Diego Armando Maradona.

"Fue su primer súper clásico en La Bombonera", recordó Wyoming-papa Francisco, que empezó a cantar un gol del argentino: "Pelusa, te fichó el equipo de ahí arriba y nos quedamos muy solos aquí abajo", concluyó.