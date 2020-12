Trancas a Pablo Motos: "Me has prohibido una pregunta porque es guarrísima, pero la voy a hacer"

Tras la entrevista a Elia Galera y Jaime Lorente (que presentaron su nueva serie, El Cid, que se estrena el día 18 en Amazon Prime Video), llegó la sección de Trancas y Barrancas, que aparecieron vestidos con armaduras de caballeros.

Las hormigas quisieron saber cómo se enfrentarían a las 'pequeñas vicisitudes del siglo XI' los invitados del día. Por ejemplo, Lorente prefirió "operarme sin anestesia, que ya me lo han hecho", antes que "casarme con quien diga mi padre".

Trancas y Barrancas nos dan a elegir entre lo peor que pasaban durante el Siglo XI #LorenteGaleraEHpic.twitter.com/ukx22W5qno — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2020

Galera, por su parte, eligió "viajar siempre en burro, porque me encanta viajar" que "tener una esperanza de vida de 39 años". Después, llegó el turno de Pablo Motos, que entre "no tener internet" y "llevar siempre armadura", eligió la primera opción.

Volvieron a comenzar la ronda con Lorente: "¿Qué prefieres, que te huela siempre mal el aliento o ir siempre con los pies mojados?", preguntó Barrancas. El actor eligió la segunda opción porque "el tema de los malos olores lo llevo mal y me da grima llevar los pies muy secos".

La actriz tuvo que elegir entre "que nadie use desodorante a tu alrededor o no poder leer nunca nada porque no sabes hacerlo", preguntó Trancas. Galera se inclinó por la del desodorante "porque llevo fatal que huelan mal a mi alrededor".

'Enfrentamiento' entre Barrancas y Motos

El turno volvió a Motos, pero a las hormigas se les habían acabado las preguntas, o eso pensaban. "La última es para mí, ¿no", comentó el presentador, pero Trancas le respondió que "ya no hay más Pablo".

Pero Barrancas señaló que "tengo una muy divertida para ti: ¿Puedo hacer la prohibida? Me la has prohibido tú, pero déjame hacerla". El valenciano, sorprendido, exclamó: "¿Qué te la he prohibido yo y la vas a hacer?".

La hormiga le contestó que "es que no tenemos más, pero lo has pedido. Tienes dos deseos, prohibirme y exigirme una pregunta: ¿Qué hacemos? Yo estoy aquí para obedecer, su majestad".

Motos se quejó que era una "encerrona cuando haces eso en público porque tengo que decir que sí, pero te lo habré prohibido por algo", a lo que la hormiga le respondió que "por supuesto, porque es guarrísima".

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Qué eliges? Lavarte los dientes con pis o que cuando vayas caminando por la calle, los vecinos tiren la caca por la ventana", preguntó entre risas Barrancas. Motos respondió que "eres idiota desde que te levantas hasta que te acuestas. No hay un minuto en el día que no lo dejes de ser".

Al final, el presentador eligió la de "lavarme los dientes con pis, que por lo menos es mío", por consejo de Lorente ya que "si los vecinos lanzan la caca por la ventana, es la suya...".