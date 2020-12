Los trabajadores del metro de Barcelona irán a la huelga el 11 de enero, el primer día de clase tras las fiestas navideñas

Los trabajadores del metro de Barcelona han decidido en asamblea convocar huelga parcial de dos horas por turno (de 7 a 9 horas y de 16 a 18 horas) el 11 de enero en protesta por la decisión de la dirección de TMB de "de aplicar de forma unilateral un nuevo sistema de contratación para acceder a una plaza fija, aumentando dramáticamente el tiempo necesario para pasar de contrato temporal a indefinido", según denuncia el sindicato CGT.

La Asamblea d trabajadoras y trabajadores del #metrobcn ha decidido por amplia mayoría plantar cara al intento de la Dirección d @TMB_Barcelona de recortar derechos a toda la plantilla. Sólo nos han dejado este camino, continuamos exigiendo el cumplimiento de lo pactado. — CIM METRO BCN (@CIM_METRO_BCN) December 14, 2020

Según explica el sindicato en un comunicado, este nuevo sistema de contratación "dejaría en el limbo a unos 500 trabajadores solo en Metro y rompería en pedazos el convenio colectivo firmado en 2017 después de un conflicto que duró dos años y que precisamente incorporaba la contratación como punto principal después de los incumplimientos reiterados por parte de los responsables de Metro".

80% de los asistentes, a favor de la huelga

La asamblea de empleados del metro de Barcelona ha decidido convocar una huelga parcial de dos horas por turno el 11 de enero para protestar contra un cambio en el sistema de contratación. El 80% de los más de 500 empleados que han ido al Parque de la España Industrial de Barcelona han votado a favor de la propuesta de la CGT, CIM y SO, tres de los ocho sindicatos del comité de empresa. Además, también se ha decidido hacer una manifestación a plaza Sant Jaume el 28 de diciembre.

La empresa pública plantea aplicar un punto del Estatuto de Básico del Empleado público (EBEP) según el cual se tendrá que hacer un concurso de méritos para consolidar las plazas, un proceso que los tres sindicatos creen que puede alargar "dramáticamente" el tiempo necesario para pasar de temporal a fijo.

A mediados de noviembre la nueva dirección de recursos humanos comunicó a los representantes de los trabajadores que ha detectado problemas en el sistema de contratación, que ahora se tendría que hacer según la EBEP que es la norma que rige el trabajo de las administraciones públicas.

A su vez, la empresa ha explicado que quiere estabilizar a "la pequeña parte de contratación temporal que está cubriendo trabajos permanentes" aplicando un punto del EBEP que pide que las plazas se publiquen y se haga un concurso de méritos para consolidar el lugar de trabajo. El concurso se hará a las personas que tienen un contrato temporal o de obra y servicios y que no accedieron al trabajo con publicidad o con contratos con cláusulas que marcaran que pasarían a ser fijos.

Según los sindicatos, la empresa contempla varias opciones para materializarlo, una de las cuales es que los temporales pasen a ser primero interinos en espera de optar en plaza por méritos.

"Los trabajadores no notarán ningún cambio"

La compañía de transportes metropolitanos garantiza que los concursos de méritos llegarán "no de forma inmediata por el 100% pero si de manera continua y progresiva" y recuerda que el AMB - que tiene el 100% de las acciones de TMB- ha aprobado la cobertura de más 400 plazas. "Los trabajadores no notarán ningún cambio" con el nuevo sistema de contratación, ha asegurado un portavoz de la compañía a la ACN.

La empresa también ha afirmado que ha habido varias reuniones las últimas semanas en las cuales "se ha encarrilado el acuerdo con la mayoría de los sindicatos de ambos comités de empresa". Concretamente, aseguran que el pasado viernes se llegó a un acuerdo con cinco de las ocho organizaciones del metro.

Estas explicaciones no convencen a los tres sindicatos que impulsan las movilizaciones porque tienen miedo que sus condiciones actuales empeoren y que la situación de interinaje prolongado que se ha vivido a las administraciones se traslade al suburbano. "Su interés para sacar plazas fijas será muy próximo a cero porque es mucho más beneficioso por una empresa tener interinos que plazas fijas", afirma Óscar Sánchez, delegado del comité de empresa por la CGT a la ACN.

A la empresa que dirige Rosa Alarcón también se le aplica la tasa de reposición, que solo deja que se contrate de manera indefinida a tantas personas como se hayan dado de baja en aquel ejercicio.

La decisión de la nueva dirección de recursos humanos se basa en una sentencia del Tribunal Supremo sobre los contratos de obra y servicio temporales en AENA considerados fraude de ley por la sentencia, pero por cuestiones propias de la EBEP, el alto tribunal decide que pasen a ser indefinidos no fijas. "En ningún caso la sentencia habla de cómo se tienen que hacer las contrataciones a partir de este momento en AENA y todavía menos en otras empresas que no son de titularidad estatal", apunta la CGT, que cree que esta sentencia no se puede aplicar al metro.