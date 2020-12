Encuesta DYM | El 64,6% de los españoles creen que las elecciones en EE UU fueron "limpias"

Las elecciones en Estados Unidos han estado rodeadas por un contexto un tanto polémico. Joe Biden resultó ganador entre ataques y recursos por parte de Donald Trump, que en ningún momento ha asumido su derrota. Entre todo ese ruido, un 64,6% de los españoles consideran que los comicios han sido "limpios", según una encuesta de DYM para 20minutos. Frente a eso, hay un 17,6% que dicen que hubo irregularidades. De estos, un 43,6% creen que en un escenario justo habría terminado ganando Trump, pero otro 32,9% mantienen que Biden hubiera vencido igualmente.

La encuesta recoge opiniones de antes y de después de las elecciones. No hay grandes cambios en lo que se refiere a la opinión sobre los candidatos. Antes del 3-N, un 75% de los ciudadanos tenían una mala opinión de Donald Trump. Después del paso por las urnas, ese porcentaje se elevó a un 76,1%. Los votantes de Vox (47,3%) son los que tienen mejor estima por el expresidente.

Encuesta DYM sobre las elecciones de EE UU Carlos Gámez

Joe Biden, por su parte, genera indiferencia. Un 54% optaban por un "no sabe no contesta" en los días previos a las elecciones. Esa cifra bajó a un 41,7% tras plocamarse ganador. Eso sí, no genera opiniones negativas. Las mejores valoraciones las obtiene el presidente electo entre los votantes del PSOE (50,7%) y de Ciudadanos (41,2%).

Del "no ha terminado" al "presidente ilegítimo"

Esta encuesta coincide en el tiempo con la decisión del Colegio Electoral precisamente sobre el resultado de las elecciones. Se espera que simplemente confirme la victoria de Joe Biden, pero Trump no se da por vencido. "No, no ha terminado. Seguimos y vamos a seguir avanzando. Tenemos numerosos casos locales", ha advertido el todavía presidente de Estados Unidos durante una conversación para uno de los programas de la cadena Fox News emitido este domingo.

Trump volvió a insistir en que ha sido víctima de fraude electoral. Una "elección amañada", repitió, en la que los apoderados electorales demócratas supieron "burlar" a sus homólogos republicanos.

"Mira Georgia. Obtuvimos una gran victoria Georgia, en Pennsylvania, en Wisconsin. Ganamos a lo grande", ha asegurado un Donald Trump, a la que le preocupa, ha dicho, que Estados Unidos tenga a partir de ahora "un presidente ilegítimo" por culpa de este supuesto fraude del que no se han presentado pruebas por parte de los republicanos.

Mientras tanto, los enfrentamientos en las calles entre partidarios y detractores de Trump siguen sucediéndose, las últimas este sábado en Washington DC, donde tuvo lugar una concentración de la extrema derecha de Proud Boys que acabó en choques con grupos antifascistas. La Policía detuvo a una decena de personas e informó de que otras cuatro fueron enviadas al hospital con graves heridas de arma blanca.