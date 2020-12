Catalá insta a no aplicar la pujada de sous en l'Ajuntament de València i Ribó diu que és decisió dels PGE

Així, el primer edil ha reiterat que l'augment "del 0,9 per cent" s'aplicarà "a tots, absolutament a tots els treballadors de l'Ajuntament, des de l'últim ordenança" fins a "els portaveus, inclosa la portaveu del PP, i fins a l'alcalde".

"Absolutament a tots. És una decisió no d'aquest ajuntament sinó dels Pressupostos Generals de l'Estat", ha subratllat Joan Ribó, preguntat per aquest assumpte després de presentar la campanya de Compromís en favor del xicotet comerç de València. Igualment, ha apuntat que "pujar el 0,9 per cent és una quantitat assumible per l'Ajuntament" i ha precisat que "en el major dels salaris pot suposar pocs diners".

Pel seu costat, María José Catalá ha advocat, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar les al·legacions del PP al pressupost municipal de 2021, per alinear-se "amb la majoria d'institucions públiques" i no aplicar eixe increment.

"No solament amb l'Ajuntament de Madrid, també alinear-nos amb la majoria de les institucions públiques, també el Govern valencià i la Diputació d'Alacant" per a "no pujar-nos el salari", ha manifestat la responsable 'popular'.

Catalá ha asseverat que "Ribó menysprea aquesta proposta al·legant que és pocs diners" i ha ressaltat que per a ella "parlar de pocs diners en aquest context" de pandèmia per la Covid-19 "és una falta de respecte a les persones per a les quals 60 o 90 euros al mes suposa comprar mascaretes o la cistella de la compra".

"Li demanaria a l'alcalde més respecte quan es fan aquestes propostes que busquen exemplaritat i demostrar-li als ciutadans que no és el context oportú per a pujar el sou ni un 3 per cent ni un 2 per cent ni res", ha plantejat Catalá.

"ABSOLUTA VERGONYA"

D'aquesta manera, la portaveu del PP ha insistit en la necessitat de "congelar-se els salaris" i ha dit que "això, el PP ho ha sabut fer en els contextos més difícils", alhora que ha censurat que "pareix que a l'esquerra li costa".

"Haurà de fer-ho. El govern valencià ja ha tirat cap a arrere la pujada de salaris dels alts càrrecs. Crec que que és moment que l'Ajuntament de València no es quede sol i que no siguem els únics que ens pugem el sou. Seria una absoluta vergonya", ha afegit Catalá.