Col·lectius i veïns de Benimaclet 'reokupen' un casal social en una alqueria després del desallotjament de la Policia

Des de diferents col·lectius s'apunta que el desallotjament obeïx a una denúncia de la Sareb i qualifiquen d'il·legal el desallotjament. No obstant açò, segons han informat fonts de la Prefectura de Policia, la intervenció, que s'ha dut a terme sense detinguts, s'ha realitzat en compliment d'una ordre judicial del Jutjat d'Instrucció número 13 de València.

Es tracta d'una alqueria situada en Benimaclet, de la qual diferents col·lectius fan ús des de 2012 com a "espai d'autonomia i resistència", segons assenyala la web de CSOA. A primera hora, s'ha difós en xarxes socials que la Policia Nacional procedia a desallotjar el centre, la qual cosa ha congregat nombroses persones als voltants.

Des de l'associació Acampada València, en un missatge publicat en Twitter, han indicat que l'ordre de desallotjament "solament afectava una part de la finca, d'uns 100 metres quadrats de sòl". Una persona identificada com a advocat del casal 'okupa' ha denunciat en un vídeo en aquesta mateixa xarxa social que el desallotjament és "il·legal" i que els agents "han procedit irregularment perquè la casa no és propietat de la Sareb". "No podem permetre la pèrdua d'un lloc referent d'aprenentatge i de poder popular de tanta gent. Entre tots hem de defendre-ho", ha afirmat.

El col·lectiu ha criticat que la Policia "ha forçat l'entrada i tallat el cadenat d'accés al casal sense cap tipus d'ordre judicial". A més, ha assegurat que els agents han procedit a tapiar els accessos amb reixats i han lamentat que la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, "segueix sense donar explicacions oficials".

Per contra, l'organització ha destacat la "resposta exemplar del barri" de Benimaclet per a evitar el desallotjament i ha criticat la "completa il·legalitat" i la "violència utilitzada en les càrregues per part de la Policia Nacional".

En aquest sentit, el cercle de Benimaclet de Podem ha denunciat que els agents "han carregat de manera brutal i injustificada" contra els veïns que s'han concentrat "de manera pacífica", mentre que Compromís ha felicitat al veïnat que s'ha concentrat "en defensa" del Casal de l'Horta i ha anunciat que reclamaran "responsabilitats i demanarem explicacions" pel succeït. També des d'EUPV PV s'han felicitat per que "els veïns i veïnes ja han aconseguit recuperar de nou l'espai".

Una vegada els agents policials han abandonat el lloc, les persones que s'havien concentrat en protesta pel desallotjament han tornat a accedir al CSOA "sense cap problema", ha indicat l'associació Acampada València.

RIBÓ: "HA TINGUT UN CARÀCTER MOLT SOCIAL"

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), preguntat per aquest desallotjament, ha indicat que açò "no és un centre okupat sinó que és un centre social que es vé utilitzant des de fa molts anys" i ha assenyalat que ha reclamat tota la informació per a veure el que està passant.

L'alcalde, que ha presentat la campanya de Compromís en favor del xicotet comerç de la ciutat, ha indicat que li agradaria que tingueren en compte, "en qualsevol cas, que aquest centre ha sigut un centre que ha tingut un caràcter social molt important de cara al barri".

"Jo en aquest moment no sé si és un local, per qui ha estat la demanda per la qual ha entrat la Policia, però sí que vull trencar una llança amb dos idees: no és una okupació en el sentit clàssic de la paraula, la gent no dorm allí, no viu allí sinó que és un centre que té un caràcter fonamentalment social", ha argumentat.