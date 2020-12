Coronavirus.- El Ayuntamiento suspende actividades artísticas callejeras tras una aglomeración el sábado

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde delegada de Turismo y Desarrollo Económico, Isabel Albás (Cs), el concejal ha explicado que dicha actividad "puntualmente el pasado sábado sí generó una aglomeración de personas", por lo que "desde hoy mismo se revoca la licencia para actuaciones musicales y actividades artísticas en la calle", ha puntualizado.

En concreto, ha dicho que "fueron situaciones puntuales", en las que la ampliación de horarios para los comercios y la movilidad entre municipios de la provincia "provocó esa mayor aglomeración de personas", si bien la actuación de las Tendillas "no estuvo organizada, ni promovida por ninguna delegación del Ayuntamiento, sino que correspondía a las autorizaciones que el Consistorio otorgó a principios de año para las actividades de expresión artística callejera, los denominados músicos callejeros", ha aclarado.

Según ha expuesto, "esas actividades jamás habían provocado algún problema de aglomeración de personas durante la pandemia, ni en ningún otro momento", pero tras lo acontecido en la tarde del sábado, "con todo el cúmulo de circunstancias" en el que "la gente sintió la relajación que no deben sentir", se dieron unas circunstancias que han llevado a que en zonas comerciales del centro, parte de la zona del casco histórico y entorno del río, en el eje Tendillas-Mezquita-Puente Romano y en la avenida de Ronda de los Tejares, "se van a revocar temporalmente las autorizaciones de expresión de arte callejero".

Al respecto, ha recordado que "se ha limitado al máximo cualquier autorización de actividades en vía pública, incluso con la incomprensión de muchos", pero "la responsabilidad como Ayuntamiento es la salud ante todo", algo que "implica perjuicios que nadie quiere", ha lamentado, para subrayar que asumen "la responsabilidad de las medidas, impopulares para algunos, para evitar cualquier actividad de carácter extraordinario en la vía pública".

Y es que, ha advertido de que "la situación con 73 contagios este domingo en la ciudad no sólo no es buena, sino que empieza a ser preocupante o mala", dado que "esos datos no se daban desde los primeros días de noviembre" y "parece que pueden corresponder, según las autoridades sanitarias, a la mayor movilidad y concentración de personas durante el puente de la Constitución y la Inmaculada".

Así, ha insistido que "si no se conciencia cada ciudadano en cuidarse y cuidar a los demás, va a ser imposible salir de esta situación", agregando que comprende que "la situación de tensión se está prolongando mucho en el tiempo, que hay mucho cansancio, que la noticia afortunada de que se están empezando a distribuir vacunas en algunos países puede inducir a alguna relación, pero no debe ser así".

En este caso, Torrico ha aclarado que a España "todavía no han llegado esas vacunas y no se sabe cuándo van a ser eficaces para alcanzar la tan deseada inmunidad de rebaño que dicen los expertos".

REFUERZOS DE POLICÍA

Ante la situación del fin de semana, aunque "no es previsible que se repita en próximos", el edil ha anunciado que la presencia de la Policía Local "se va a reforzar aún más" para los fines de semana y días festivos, aunque "ya había una presencia reforzada en esas zonas", a la vez que ha comentado sobre los hechos del sábado que cuando acudió la Policía "en minutos", "las personas se dispersaron".

Al hilo, ha aseverado que dan "pasos para evitar cualquier tipo de situación, como concentraciones, actuaciones musicales y cualquier actividad que pueda propiciar concentración de personas", al tiempo que "se cumple lo que la normativa autonómica dice en cuanto a horarios y restricciones de aforos", ha asegurado.

No obstante, Torrico ha insistido en que "lo fundamental es la responsabilidad personal de cada uno, porque sin eso no hay Policía que pueda controlar a 300.000 cordobeses", todo ello para "evitar que la situación vaya a peor" y "la Navidad sea relativamente tranquila" y "no dramática".

Además, el concejal ha apelado a "la colaboración de la Policía Nacional en la ciudad", a la vez que ha informado de que van a pedir la convocatoria del Cecop "para ver cómo se aplican las medidas por parte de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También, ha remarcado que "se sanciona todo lo sancionable".

Igualmente, ha recomendado a los ciudadanos que "cuando vean algún tipo de conducta que crean que merece la intervención de la Policía Local, que llamen al 092 y se les va a atender, pero que no lo pongan sólo por redes sociales" y luego "se desentiendan".

EVITAR LA TERCERA OLA

Mientras, la primera teniente de alcalde ha hecho "un llamamiento de verdad a todos los cordobeses, porque nos estamos jugando la salud, los datos que se manejan son preocupantes y el número de contagios está aumentando", algo en lo que ha señalado que "no es culpa de un sector económico o de otro, sino que los responsables somos todos y cada uno de los cordobeses".

De este modo, ha pedido "cumplir las normas de seguridad, guardar la distancia, ponerse la mascarilla y evitar reuniones de un número de personas no superior a seis", puesto que "la salud va en ello" y se está "en una situación muy seria", en la que "la Junta de Andalucía, en base a datos concretos y con un grupo de expertos concretos y conocidos, toma decisiones con la intención de salvar vidas", ha defendido.

Por tanto, ha advertido de que "si realmente no se toma en serio, se va a volver a estar en una situación muy complicada, no sanitariamente hablando sólo, sino también económicamente", de manera que "la primera prioridad de todos los cordobeses tiene que ser la salud", ha enfatizado, de ahí que haya apelado a "la responsabilidad de todos" como "fundamental para que no venga la tercera ola" de contagios del Covid.

En definitiva, Albás ha suplicado "responsabilidad individual de todos y cada uno" y "hacer caso a la normativa de la Junta de Andalucía", insistiendo en que "va a ser una Navidad diferente, pero lo importante es vivir 2021 y vencer al virus", por lo que "si no se cumple, se alargará esta situación", ha avisado.

DENUNCIAS DEL FIN DE SEMANA

En relación las denuncias del fin de semana, en el turno de noche del viernes se interponen 30 denuncias por incumplir el toque de queda, mientras que el domingo se han levantado tres actas de denuncias relacionadas con las mascarillas y once denuncias en actuaciones sobre veladores y el incumplimiento de aforos.

Sin embargo, el sábado ha sido el día que más denuncias se han contabilizado en el fin de semana, concretamente en el segundo turno, en la calle Diario de Córdoba, se realizaron cuatro actas de denuncias a establecimientos, todos ellos por exceso de aforo, por veladores, por realizar botellón y por exceso de licencia, además de dos actas de denuncia a clientes, "por falta de respeto" a los agentes, según los partes.

Igualmente, en la calle Córdoba de Vera Cruz, se denunciaron cinco establecimientos, todos ellos por exceso de aforo, y en el tercer turno se formularon diez denuncias por incumplimiento del toque de queda.