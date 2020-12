El PSdeG lamenta la "deslealtad" del PP con la Ley Celáa y Puy defiende que la Xunta solo va a "minimizar los efectos"

"Los presidentes de las comunidades del PP tienen que cumplir (la ley)", ha señalado Gonzalo Caballero a preguntas de los medios, palabras que fueron respondidas por el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ha defendido que la Xunta se limita a tomar decisiones encaminadas a "minimizar los efectos" de la normativa, pero rechaza de plano el uso del término "insumisión".

Gonzalo Caballero ha pedido "lealtad" al PP y que "no busque una especie de escapismo, que cumpla las leyes y las normas". "No es de recibo ese nivel de deslealtad", ha lamentado el portavoz parlamentario del PSdeG.

LEY EN "TRAMITACIÓN"

"No voy a enjuiciar la pregunta que me hace, pero supongo que si usted ve un anuncio por el cual se anuncia que hay la oportunidad de comprar un coche en este año porque el año que viene van a subir los impuestos, supongo que no calificará eso de insumisión fiscal, de no querer pagar impuestos, ¿no?", ha contestado Pedro Puy a la pregunta de si el PPdeG en Galicia va a hacer 'seguidismo' -como el dirigente popular acusó a los socialistas gallegos de hacer con respecto al Gobierno central- de la estrategia anunciada por Pablo Casado.

Pedro Puy ha defendido que "aquí hay una ley en tramitación" y, mientras no esté aprobada, se ratifica en su postura defendida hasta este momento. Y ha remarcado que está "seguro" de que la Administración autonómica "va a cumplir la ley, y nominalmente la Ley Celáa".

Con todo, ha señalado que este texto provoca "una serie de problemas importantes", como a un grupo de más de 100 personas que imparte docencia en Formación Profesional y que con este texto a lo mejor tendrían que dejar de hacerlo. Por ello, se han adoptado medidas al respecto, para que "su impacto en el momento que se apruebe, no sea especialmente malo para la educación gallega".

"MINIMIZAR LOS EFECTOS"

"Pero de ahí a insumisión, hay un largo recorrido. Eso la Xunta no lo dijo en ningún momento, ni la Xunta ni el señor Casado. Lo único que decide es que en la medida en que la ley lo permita, se van a miminizar los efectos que consideramos que no son positivos", ha remarcado el diputado popular.

Además, el diputado popular ha argumentado que "tampoco calificaría de insumisión" que en Galicia haya que aprobar todas las asignaturas para pasar de curso, sino de adaptar la normativa al marco autonómico para "tomar las decisiones más adecuadas". "Ni de lejos se puede calificar (estas actuaciones) de insumisión a ley, van dirigidas a garantizar la enseñanza en Galicia", ha sentenciado.