Generalitat i empreses firmen un protocol sobre projectes d'hidrogen verd, que podran mobilitzar 475 milions

L'acte ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat aquest dilluns i ha estat presidit pel president, Ximo Puig. També han assistit els consellers d'Economia, Mobilitat i Transició Ecològica (Rafael Climent, Arcadi España i Mireia Mollà) i representants de les empreses firmants.

Han rubricat el protocol d'actuació, a més de Puig en representació de l'administració, les empreses Ampere Energy, Baleària, BP, Enagás, ETRA R+D, Grupo Gimeno, Iberdrola, Smart Energy, Stadler, UBE i Vectalia, així com l'empresa pública que gestiona l'aeroport de Castelló, Aerocas. També l'Autoritat Portuària de València, l'Institut Tecnològic de l'Energia i les associacions empresarials Ascer, Anffecc i CEV.

Segons ha explicat el president, "l'hidrogen verd és l'opció energètica del futur", una aposta "lògica, rendible i sostenible", "perquè les reserves d'hidrogen són il·limitades, el seu potencial com a combustible és enorme, i contribuiran a reduir la contaminació atmosfèrica".

En concret, Ximo Puig ha assegurat que l'hidrogen "net" "gaudeix d'una atenció renovada i d'un ràpid creixement a tot el món; ofereix múltiples aplicacions per al transport i per a descarbonitzar i rendibilitzar processos industrials, i és essencial per a donar suport al compromís europeu de neutralitat en carboni per a 2050".

Per al president "aquesta aposta per la innovació enfortirà la competitivitat global de la nostra indústria i de molts dels nostres sectors, ja que té aplicacions en transport, indústria ceràmica, metal·lúrgica, química, producció de metanol i fertilitzants".

Durant la seua intervenció, el cap del Consell ha instat a "tindre una visió i una meta de futur, ser optimistes i mostrar valentia per a innovar", i en aquest sentit ha agraït la col·laboració d'institucions i empreses que estan participant en el desplegament de l'Estratègia de l'Hidrogen Verd, assegurant-los que "compten amb el suport de la Generalitat per al desenvolupament dels seus projectes innovadors, que seran presentats en breu".

Puig ha assegurat que la Generalitat analitzarà les oportunitats que ofereix l''hidrogen net' per a la Comunitat Valenciana, promourà projectes de R+D+i que faciliten la seua implantació i desenvolupament, facilitarà la transferència de resultats al teixit productiu, i donarà suport a l'empresariat en els desenvolupaments de béns d'equip que aquesta energia requereix.

SUPORT EUROPEU

En el transcurs de l'acte, el president ha recordat que l'ús de l'hidrogen com a combustible no és nou, si bé fins ara s'obtenia per la dissociació de l'oxigen mitjançant l'ús d'electricitat generada a partir de combustibles fòssils. "Produir-ho mitjançant energia solar i eòlica -ha assegurat- constitueix l'única opció per a generar 'hidrogen net', i és per tant nostra gran opció energètica".

D'altra banda, Ximo Puig també ha assenyalat que l'Estratègia de l'Hidrogen Verd serà un dels projectes que reben fons europeus, atés que l''hidrogen net' constitueix una de les apostes de la Comissió Europea "per crear un nou teixit industrial i generar ocupació després de la crisi".

A més, ha incidit que l'hidrogen és "clau" per a aconseguir el Pacte Verd Europeu, "ja que descarbonitzarà una part important del consum d'energia de la Unió Europea; reemplaçarà processos industrials intensius en carboni, com l'acer, el ceràmic o el químic; oferirà importants solucions al sector del transport pesat, marítim i aeri, i en segments de la xarxa ferroviària sense electrificació; i tindrà aplicacions bàsiques per als fertilitzants agrícoles".

Per la seua banda, el director general de Coordinació de l'Acció del Govern, Juan Ángel Poyatos, ha defès que els projectes valencians que aspiren a fons europeus tindran "èxit" ja que "no parteixen de meres idees, sinó que es porta treballant molt de temps" en ells.

ESTRATÈGIA VALENCIANA DE L'HIDROGEN VERD

L'Estratègia Valenciana de l'Hidrogen Verd sorgeix de l'impuls de la Generalitat i de la participació de les empreses vinculades al desenvolupament d'aquesta energia verda a la Comunitat Valenciana.

La taula de l'hidrogen, en la qual participen 17 empreses, coordina els projectes que tenen les companyies i serveix de marc per a presentar-los a la convocatòria del Govern d'Espanya per al finançament dels mateix a través del fons Next Generation UE.