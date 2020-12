Puig creu que 2021 serà "decisiu" per al finançament i insta a abordar la qüestió territorial "sense apassionaments"

Així ho ha indicat Puig en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1' de Televisió Espanyola, en el qual ha advocat per realitzar una "reflexió profunda" sobre fiscalitat en relació al model territorial que passaria per defendre la "igualtat entre ciutadans i la singularitat entre territoris".

Per açò, Puig ha considerat que hi ha "impostos de caràcter estatal que no poden estar sotmesos al dúmping" perquè "no pot haver-hi una competència fiscal sana" perquè les comunitats no estan en "el mateix punt de partida".

En aquest sentit, ha defès que el finançament autonòmic és una qüestió "molt complicada" perquè "hi ha moltes mirades diferents". "Espanya és així, cal abordar-la així, Espanya no es pot mirar amb els ulls de la M-30 o la M-40, Espanya és molt més", ha agregat.

En aquest sentit, ha defès que no vol fer "cap tipus de confrontació territorial", però en ser preguntat per què posa el focus a Madrid, ha indicat que "l'efecte capitalitat existeix". A més, ha incidit en el "màxim respecte" als ciutadans.

ESPANYA ESTÀ "EXCESSIVAMENT CENTRALITZADA"

Respecte a la capitalitat, ha defès que Espanya està "excessivament centralitzada" i que és "un estat compost que no té una derivada real en les institucions". "El 90% dels contractes públics es residencien en empreses de Madrid", ha argumentat.

Per açò, ha reiterat que "l'efecte capitalitat existeix", i ha apostat per "mirar a Alemanya, on estan descentralitzades les institucions", la qual cosa fa que "no existisca el factor aspiradora".

D'altra banda, respecte a la seua proposta d'una "Commonwealth mediterrània", Puig ha advocat perquè l'eix mediterrani està "ben ressituat" en la nova arquitectura institucional, i ha defès que a Espanya "li va bé" la "mentalitat perifèrica" que "aporta molt al conjunt".

Per açò, s'ha mostrat partidari de "intentar sumar des de les diferents mirades" ja que "buscar unitarismes i homogenizaciones no té cap tipus de sentit, ni tampoc l'independentisme". "Però entre l'independentisme i l'uniformització i el centralisme, hi ha un espai que crec que que atén molt més a la realitat d'Espanya", ha agregat.

Respecte a una futurible modificació de la Constitució en aquest sentit, Puig ha defès que és "absolutament necessari" però que "no es donen les circumstàncies" perquè "no hi ha suports suficients". No obstant açò, considera que "es pot avançar molt amb l'actual Constitució", en fer que "el Senat siga de veres una cambra territorial" i institucionalitzar les conferències de presidents.

"MÀXIMA FORTALESA" INSTITUCIONAL

Preguntat respecte a la situació de la monarquia, Puig ha argumentat que en un moment de pandèmia, és necessari que existisca la "màxima fortalesa" en les institucions de l'Estat perquè, en cas contrari, "es genera una enorme preocupació i un gran desassossec" en la població.

Així, encara que ha apuntat la "gran preocupació" entre la ciutadania respecte a la situació del rei emèrit, ha defès que la monarquia parlamentària "és un sistema que funciona en els països més avançats del món"

Respecte a la posició d'Unides Podem en aquesta qüestió i la seua defensa del republicanisme, Puig ha considerat que "no li pareix raonable en aquests moments" fixar aquesta qüestió en "termes partidistes". "No vull dir que calga cercenar el debat o aparcar-ho definitivament, però ara mateix el rostre és la mort de milers de persones, i cal salvar empreses per a salvar ocupacions", ha agregat.

"MENOR BREXIT POSSIBLE"

Respecte al Brexit, Puig ha defès que la Generalitat està "preocupada des del primer moment" i des d'aleshores se'ls va dir als britànics que "van a continuar sent acollits, van a seguir tenint els servicis, i se'ls continua considerant persones que formen part de la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, ha defès que a la Comunitat Valenciana li aniria bé que hi haguera el "menor Brexit possible" ja que un terç dels seus visitants són britànics i un terç de les seues exportacions van al Regne Unit. Per açò, ha demanat una "relació clara i establida" ja que estan en joc "moltíssims ocupacions i relacions humanes que no es poden deteriorar".