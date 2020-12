Cat S62 Pro: el móvil ultrarresistente perfecto para sobrevivir a casi cualquier cosa... incluso a este 2020

Valoración: Cat S62 Pro

Cat S62 Pro es un invencible. Eso sí: no es para todos. El buque insignia de los ruguerizados viene con la cámara de infrarrojos más avanzada que puedes encontrar en un móvil -realmente es increíble-, una batería infinita y un esqueleto que resiste casi cualquier cosa, pero este probablemente no será un teléfono para el público general. Lo cual tampoco es algo malo.

Este smartphone está diseñado para las situaciones más extremas y especialmente dirigido a sectores profesionales que trabajan en entornos difíciles. Y su liderazgo en este sentido queda más que claro. Pero no es un teléfono ligero y fino ni su velocidad de procesamiento te harán caerte de la silla -tampoco su cámara ‘normal’-. Es un móvil para trotar y como tal es excelente.

Tras semanas probando el gama alta de Cat Phones, en 20Bits te contamos lo que más nos ha gustado sobre el modelo más potente de los ultrarresistentes.

Cat S62 Pro: el más duro de los ultrarresistentes. 20BITS

A prueba de todo

La marca afirma que se ha probado con los más altos estándares de resistencia. El Cat S62 Pro alcanza y supera la certificación IP68 e IP69 y el estándar militar de EE. UU., Mil Spec 810H.

Ha sido sometido a rigurosas pruebas, incluyendo caídas repetidas desde 1,8 m sobre acero, con golpes en los lados y las esquinas del teléfono, así como a pruebas de impermeabilidad -se sumerge a 1,5 m de profundidad durante 35 minutos-, de suciedad y polvo y de supervivencia al calor y frío extremos -resiste cambios de temperatura de entre -25 y 55 grados Celsius-.

También es higiénico: puede sumergirse completamente y lavarse fácilmente con jabones y desinfectantes o limpiarse con toallitas de alcohol -la compañía ha hecho hasta 3.000 ciclos de repeticiones de pruebas de limpieza con toallitas desinfectantes-. Sin duda un pro en estos tiempos pandémicos.

Otra cosa que muestra ese concepto de móvil todoterreno es el altavoz: aunque lleva solo uno, es muy potente en las llamadas y se escucha con poderío, una característica que entendemos que responde a ese reclamo de ser un teléfono para entornos hostiles y ruidosos.

Además, en Europa se vende con una garantía de roturas de dos años, algo muy poco común en los dispositivos móviles.

Tiene bordes de aluminio, parte trasera en plástico antiresbalones y grandes botones. 20BITS

Diseño industrial: un acierto

Si algo nos ha gustado es que ha quedado atrás esa idea de que un móvil ruguerizado tiene que ser feo o parecer un ladrillo en lo que a peso se refiere: el S62 Pro presenta un diseño muy acertado, sin olvidar su papel como herramienta de trabajo, pero cuidando la estética.

Proponen un aspecto industrial que dice mucho de lo que es el teléfono y le queda como un guante: los bordes son de aluminio de alta calidad y están montados mediante un sistema de tornillos deliberadamente visible, la parte trasera está confeccionada en plástico negro texturizado a prueba de resbalones -goma TPU antideslizante- y la pantalla cuenta con un grueso cristal Corning Gorilla Glass 6 templado y resistente a los arañazos.

Es robusto, sí, y también hay que ser sinceros y reconocer que con sus 248g pesa lo suyo -una característica que suele ser habitual en este sector de la telefonía-. Pero no se siente mucho más pesado que otros modelos del mercado, como pueden ser un iPhone 12 Pro Max (226g) o un Samsung Galaxy S20 Ultra (220g).

Y otro punto a favor del diseño: lleva un botón lateral izquierdo en naranja que es configurable con diferentes funciones -clic largo o corto-, algo bastante práctico en un trabajo en el que se utilizan guantes, por ejemplo. El resto de los botones físicos son también de gran tamaño por el mismo motivo.

La pantalla es FullHD de 5,7 pulgadas. Lo cierto es que no es su aspecto más destacable porque la nitidez no es tan excelente como podría ser la de otros modelos, pero recordemos que este no es un móvil al uso y, además, se resuelve correctamente en la mayoría de las situaciones. Según Cat lleva incorporada TFT LCD, tecnología de uso con guantes de trabajo y dedos mojados.

La pantalla Corning Gorilla Glass 6 templado y resistente a los arañazos. 20BITS

Por último, una gran comodidad, especialmente en estos tiempos de ir con la cara tapada: lleva un lector de huella en la parte trasera que es súper práctico en el uso del dispositivo y cuya respuesta es muy rápida. Nos encanta.

Batería para rato

Cat S62 Pro lleva incorporada una batería de 4.000 mAh. Esto significa que dado el rendimiento y las capacidades y exigencias del teléfono, podrás tener con un uso normal dos días de autonomía seguro. Para nosotros, uno de sus pros más importantes.

Eso sí, no tiene carga rápida ni inalámbrica, aunque personalmente no la he echado de menos y creo que no es un must en un smartphone de este tipo.

Nos falta un poco más de rendimiento

Como decimos, el rendimiento del teléfono no es espectacular. Es correcto, sí, pero podría dar mucho más de sí ya que hablamos de un móvil que cuesta 649 euros. Las especificaciones dicen que el Cat S62 Pro tiene 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento -ampliables hasta otros 256GB mediante tarjetas MicroSD- con un procesador Qualcomm Snapdragon 660.

Todo esto no está mal sobre el papel, pero lo cierto es que a veces notas un cierto retardo en la experiencia de uso que no te gusta ver cuando estás manejando un gama alta. Puede que tenga que ver con el hecho de que lleva un tipo de chip que suele encontrarse más en los gama media.

Podrían haber echado un poco más en cuanto al rendimiento, especial y tristemente porque afecta bastante a la aplicación MyFLIR, la app para la cámara térmica que este flagship lleva como función estrella.

Viene sin 5G, aunque no es algo que de aquí a poco tiempo vayamos a poder encontrar en los terrenos y entornos para los que está pensado este terminal así que no nos parece relevante.

La pantalla es FullHD de 5,7 pulgadas y la batería dura unos dos días. 20BITS

Las cámaras ‘normales’, normalitas

El Cat S62 PRo tiene dos cámaras principales: la térmica y la normal. Esta es un sensor doble de 12 megapíxeles y f/1.8 de apertura. Por otro lado, la cámara selfie, la frontal, es de 8 megapíxeles.

No son cámaras que haga malas fotos, pero se echan de menos los sensores adicionales a los que hoy en día nos tienen acostumbrados las principales marcas de telefonía: el macro, el angular o el telefoto brillan por su ausencia. Tampoco ofrece muchas opciones en cuanto a modos, pudiendo elegir solo entre foto, vídeo o vertical -modo retrato-.

Como decimos las fotos que hace el sensor principal son bastante aceptables y resuelven bien, con la nitidez correcta. Pero nos falta un punto más.

La cámara térmica detecta los puntos de calor (en este caso, mi perro). 20BITS

Una locura de cámara térmica profesional

La tercera generación de la serie Cat 60 tiene la mejor cámara térmica integrada disponible en un smartphone. Así lo reclama la marca y así se siente.

El Cat S62 Pro ofrece varias mejoras que proporcionan más detalles térmicos para ayudar a localizar y diagnosticar la humedad, la fuga, el punto de acceso, el cortocircuito eléctrico, el bloqueo o la temperatura elevada -esto último quizás más relevante en los tiempos críticos que actualmente vivimos-.

Incorpora lo último en tecnología térmica de FLIR: un sensor Lepton 3.5 con cuatro veces más píxeles térmicos que el Lepton 2.5 que llevaba el Cat S61, el modelo anterior. Es un sensor de infrarrojos sin parangón en el mundo de la telefonía y uno de los más avanzados del mercado en general. Detecta temperaturas entre -20 y 400 grados Celsius y puede ofrecer imágenes térmicas de hasta 1440 x 1080 píxeles.

Solo con deslizar el dedo en una foto térmica hecha podemos ver la imagen real. Cat Phones

Mide el calor y las temperaturas de la superficie desde una distancia de hasta 50 metros, tiene 9 paletas de colores térmicos para elegir según la situación y permite generar completísimos PDFs que puedes enviar fácilmente.

Todo esto se gestiona a través de una nueva aplicación -MyFLIR Pro- que permite hacer detallados informes de análisis termográficos. Entre otras cosas, puedes escribir notas sobre las fotos que saques, medir la temperatura de varios puntos a la vez, modificar el rango de temperaturas o comparar la imagen termográfica con la normal con solo arrastrar el dedo.

Para el uso fuera de lo laboral, permite hacer cosas bastante curiosas como detectar por dónde pasan los tubos de la calefacción para no incrustar en ellos el clavo del cuadro que quieres colgar, ver dónde está tu perro en la oscuridad de la noche, descubrir dónde ha ido sentado un pasajero en el autobús y, por supuesto y en el mundocovid, comprobar si alguien tiene fiebre.

Los usos son infinitos, tanto que creo que no le he sacado todo el partido que tiene durante estas semanas.

Punto negativo: la actualización de imagen que ofrece es lenta -una muestra más de que a este teléfono le falta algo de potencia- y requiere que nos tomemos con calma la captura de imágenes, de lo contrario no funcionará bien. Aún con esto, la cámara térmica del Cat S62 Pro es una herramienta impresionante.

Cat S62 Pro es un gran teléfono en cuanto a resistencia, perfecto para una vida movida. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8.5/10

Lo mejor: su diseño industrial, la tranquilidad que da llevar un smartphone tan resistente, su tremenda batería y su espectacular cámara térmica.



​Lo peor: su procesador se queda corto.

​

Nos gusta mucho su adaptabilidad, robustez y resistencia y desde luego el tema de la cámara térmica lo hace único. No es un teléfono que te comprarías si lo que buscas es un dispositivo ligero, porque desde luego notas que lo llevas en el bolsillo; o si eres un loco del gaming, porque su procesador se queda un poco corto; o si lo tuyo es hacer fotos, porque la cámara normal es simplemente correcta.

Pero podemos decir sin dudar que, para entornos de trabajo, si te preocupa mucho la seguridad o si eres un poco ‘troter’ este es tu teléfono.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.