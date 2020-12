PSOE exige al Gobierno regional la "creación inmediata" de 440 plazas en el SMS para "evitar la fuga de profesionales"

Conesa ha indicado en una visita de trabajo a Lorca que, a dos semanas de finalizar el año, el Gobierno regional no ha cumplido el mandato de la Asamblea que, por unanimidad y a propuesta del PSOE, aprobó la generación de plazas para reforzar la Atención Primaria de todas las categorías profesionales.

En este sentido, ha asegurado que, en mayo, 26 médicos de familia y otras tantas enfermeras, recién terminada la especialidad en la Región de Murcia, se fueron a otras comunidades, porque les hicieron la oferta antes y en mejores condiciones. El secretario regional socialista ha comentado que "más de 30 centros de salud se quedaron sin el médico de refuerzo prometido, en puertas del inicio de la segunda oleada de la pandemia".

Además, ha señalado que el año pasado 103 médicos solicitaron el traslado a otros lugares de España y Europa, según el Colegio de Médicos, y que en los próximos 10 años se jubilarán en la región 2.500 médicos. "Si no se hace esa creación de plazas, tendremos un problema muy serio en la sanidad pública regional", ha apostillado.

El portavoz socialista en la Asamblea Regional ha indicado que "no se puede entender que, con esta necesidad tan manifiesta, el Gobierno regional no haya publicado ya la creación de las 440 plazas que le permite la tasa de reposición en 2020, ni tenga prevista la creación de nuevas plazas en el primer cuatrimestre de 2021, antes de que los residentes terminen la formación especializada en mayo, con el fin de que se les ofrezcan vacantes y no contratos temporales, para darles estabilidad y que se queden en nuestra Región".

Ha subrayado que el Gobierno de España ha financiado a la Región con 184 millones de euros extraordinarios para los gastos de la pandemia y para reforzar el sistema sanitario regional, y que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una partida finalista de 1.088 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, de los que unos 32 corresponden a la Región, además de otros 700 para renovación de tecnologías sanitarias y digitalización del sistema sanitario.

Conesa ha destacado que "con esta financiación del Gobierno de España, López Miras tiene ahora la oportunidad de reforzar la sanidad pública regional. Es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, para consolidar nuestro sistema sanitario público, reforzar la atención primaria y para crear las infraestructuras sanitarias pendientes".

Además, ha reivindicado la apertura de los consultorios periféricos cerrados en Lorca, en los que el Ayuntamiento ha invertido 170.000 euros en su acondicionamiento para que sean seguros.

Por último, ha exigido al Gobierno regional que incluya en los presupuestos de 2021 las obras de construcción del centro de salud de San Cristóbal, con un Servicio de Urgencias.