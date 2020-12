Soler destaca l'esforç del Govern valencià per ampliar la base parlamentària en l'aprovació dels pressupostos

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicente Soler, ha destacat aquest dilluns l'esforç del Govern valencià per ampliar la base parlamentària en l'aprovació dels pressupostos de 2021, i considera que el que és "il·lògic" és la gent "que no està fent eixe esforç".

Soler s'ha pronunciat així en una roda de premsa després de mantindre una reunió amb el vicepresident d'ASCER, Ismael García, en ser preguntat sobre este tema.

Segons ha dit, es tracta d'un pressupost del Govern de coalició, i ha recordat que des del primer moment el president de la Generalitat, Ximo Puig, va dir que "donades les circumstàncies", volia un pressupost "que isquera amb la màxima base parlamentària possible". "Vox va dir que no, el PP de facto també, però l'actitud de Cs pareix que és diferent", ha afegit Soler, qui ha assenyalat que, per part del Govern, "encantats que eixa base parlamentària siga la més àmplia possible".

"Cree sincerament que la ciutadania no acaba d'entendre per què alguns no estan pel pacte parlamentari, doncs tenim la pandèmia ací, hem de fer la recuperació econòmica, i hem firmat tres acords amb ajuntaments, diputacions i mancomunitats, amb agents econòmics i socials i amb tots els grups parlamentaris excepte VOX", ha dit.

En aquesta línia, el conseller ha apuntat que "les condicions ambientals són de tal força que l'esforç que està fent el Govern per a ampliar la base parlamentària és lògic i el que és il·lògic és la gent que no està fent l'esforç". "Per la nostra banda estem fent una negociació molt rigorosa i seriosa, com els propis negociadors de Cs estan admetent", ha afegit.