Un entrenador de futbol que s'enfronta a 248 anys de presó per abusar de xiquets nega els fets

L'acusat, el judici del qual ha arrancat aquest dilluns en la secció quarta de l'Audiència de València, s'enfronta a una pena de 248 anys de presó -tal com li reclama provisionalment Fiscalia- per 36 delictes d'abús sexual a menors de 12 anys, 27 d'ells continuats.

Els fets es remunten a entre els anys 2015 i 2018, quan l'acusat -segons manté l'acusació pública- aprofitava la seua condició d'entrenador i monitor de l'escola d'estiu per a guanyar-se la confiança dels xiquets i jugar amb ells a futbol en el poliesportiu, anar a menjar una hamburguesa o jugar a la videoconsola a casa.

Quan els xiquets ja el consideraven un de més, els proposava reptes, i aquells que els perderen, havien de realitzar actes de cáracter sexual com mostrar les seues parts íntimes o altres pràctiques sexuals de diferent tipus. L'acusat ho ha negat.

Aquests reptes, segons Fiscalia, es realitzaven en els banys d'un poliesportiu, en un polígon industrial o en una pista de motocròs. Els pares de les víctimes no sospitaven de la relació del processat amb els seus fills a causa que era una persona popular i d'una bona família del municipi en el qual van succeir els fets.

El ministeri fiscal manté que els menors acceptaven eixos reptes per a no quedar exclosos del grup ja que si algun es negava, l'acusat apel·lava a la pressió grupal amb expressions com "cagat" o "merda".