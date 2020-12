Educació crea una guia per a treballar les masculinitats igualitàries, sanes i positives en les aules

Sobre este tema, el conseller Vicent Marzà ha advertit que alguns dels tòpics que s'associen a la masculinitat són "més que qüestionables i poden, fins i tot, portar a alguns xics a tindre conductes que podríem cridar de risc".

Així, s'ha apuntat a "la gelosia com a valor en les relacions afectives, el fet d'haver de demostrar una valentia i fortalesa constants, la falta d'expressió emocional i moltes uns altres característiques que s'atribueixen a la masculinitat tradicional poden induir als joves a continuar per camins que fomenten la desigualtat de gènere".

Per açò, ha recalcat que es vol combatre aquest alifac social des de l'escola, per açò posem a l'abast del professorat nous materials per a "evitar replicar construccions de gènere no desitjades".

La guia 'Repensant(-nos) en masculí plural' es pot descarregar en el portal REICO, el repositori de recursos per a la igualtat i la convivència (