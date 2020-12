El PP registrará enmiendas parciales con las "necesidades reales" y para huir de los "cuentos de hadas"

Así, ha indicado Manzano que esta semana finaliza el plazo para registrar enmiendas parciales a los PGEx, para lo que su grupo ha realizado un "trabajo intenso", manteniendo contactos con alcaldes, portavoces municipales y representantes de colectivos que se han transformado en enmiendas que los 'populares' registrarán este jueves.

INGRESOS INFLADOS "NOTABLEMENTE"

Como ha sostenido Manzano este lunes en rueda de prensa, los PGEx para 2021 inflan los ingresos "notablemente" para poder equipararlos con los gastos, unos gastos que, en su opinión, son propios de "momentos de vacas gordas", por lo que ha considerado una "tremenda irresponsabilidad" presentar estos presupuestos en la Asamblea.

Así, como ha criticado, desde 2015, el último ejercicio presupuestario que correspondió en Extremadura al Ejecutivo 'popular' de José Antonio Monago, a la presente ley de presupuestos se ha aumentado en cien altos cargos el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, en opinión del PP, estos presupuestos se han elaborado con un escenario macroeconómico que es "imposible de cumplir", algo que no lo dice el PP, ha sostenido, sino "muchos organismos independientes", como el servicio de estudios del BBVA, que ha apuntado que Extremadura será la comunidad con menor crecimiento del PIB en 2021.

En cambio, ha asegurado, los PGEx se han hecho como si Extremadura fuera una de las comunidades autónomas que mayor crecimiento va a tener en el PIB cuando será la región "que menos crece dentro del país que menos crece de la UE".

Además, ha criticado el secretario general del PP de Extremadura que la región tenga el gobierno "más caro de la historia" y, a la vez, el "más ineficaz", momento en el que ha criticado la ausencia de la Junta en el Foro de la Despoblación celebrado la pasada semana.

ENMIENDAS A LAS PGE

También ha recalcado Manzano que los 'populares' en el Senado intentarán sacar adelante algunas de las enmiendas con inversiones importantes para Extremadura y que fueron rechazadas en el Congreso.

Así, el secretario general del PP de Extremadura ha confiado en que los senadores socialistas extremeños se comporten "algo mejor" que los diputados en el Congreso, quienes, en su opinión, han votado "a la orden de Otegi y Rufián en vez de votar a la orden de los extremeños".

DATOS DEL INE SOBRE LAS MUERTES POR CORONAVIRUS

También, y en otro orden de asuntos, Fernando Manzano se ha referido a los datos dados a conocer la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las muertes por coronaviris y ha considerado "curioso" que vengan a dar la razón a las declaraciones realizadas por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en abril, sobre que se estaba "mintiendo" a los ciudadanos con los datos.

De esta forma, ha lamentado que ese momento salieran a responder y a negar a Monago representantes socialistas como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Por ello, Manzano ha lamentado que todavía no se haya oído a nadie del Gobierno de España ni de la Junta pedir perdón, no ya al PP ni a Monago, ha sostenido, sino a las "254 familias de fallecidos que no fueron reconocidos oficialmente por la Junta de Extremadura".

"José Antonio Monago no mintió en aquel momento, probablemente incluso se quedó corto. El Partido Popular no mintió en aquel momento, incluso se quedó corto", ha dicho, al tiempo que ha confiado en que los datos que se están dando a conocer en la segunda ola sean "verídicos" y no "falsos intencionadamente", ya que se tendrá la oportunidad de verlo en el futuro, ha advertido

"Probablemente, si siguen cometiendo los mismos errores, lo lógico en que el futuro los institutos oficiales que den esos datos le sigan enmendando la plana a Guillermo Fernández Vara y a su gobierno en la comunidad autónoma de Extremadura", ha aseverado.