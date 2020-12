Coronavirus.- Puig avisa que la situació "no és en absolut positiva" i advoca per prendre mesures "des de la serenitat"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dilluns en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1' de Televisió Espanyola, en la qual ha insistit a ser "prudents" ja que dels pròxims dies "depèn en gran part si eixa tercera ona -de la pandèmia- va a ser terrible o menys terrible". Per açò, ha considerat que els pròxims dies són una "prova molt gran".

En aquest sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana es troba perimetrada fins al 15 de gener, amb excepcions entre el 23 i el 26 i el 31 i l'1, així com les restriccions en aforaments i nocturnes.

En aquest sentit, ha insistit que "el que no hi ha en aquesta crisi és receptes que funcionen de manera clara i unívoca", i ha apuntat que en aquests moments la situació epidemiològica és millor a la Comunitat Valenciana i Espanya que "a Alemanya o Àustria, que fins ara era un país exemple". "Encara no coneixem moltes coses d'aquesta pandèmia", ha agregat i ha demanat ser "humils".