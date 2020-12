El presidente de Portugal da las gracias a un inmigrante caboverdiano que se tiró al río Tajo para salvar la vida de un vecino

Un inmigrante de Cabo Verde se tira al río Tajo en Lisboa y salva la vida de un hombre de 68 años que se estaba ahogando. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha elogiado públicamente su gesto de "solidaridad y coraje".

Según publican los medios lusos, todo ocurrió el sábado 13 de diciembre, cuando el inmigrante, José Brito, estaba tomando un refresco con su hijo de 7 años junto al río y vio a un señor precipitarse al agua.

"Salté y nadé hacia él. (...) Lo arrastré hasta la orilla y, no sé cómo, tuve la fuerza para levantarlo y ponerlo en las escaleras. No respiraba y ya estaba echando espuma por la boca. Lo dejé a un lado para que sacara el agua que tenía en los pulmones. También le hice un masaje cardíaco y funcionó. Cuando llegaron los bomberos, unos diez minutos después, lo llevaron al hospital”, relató José Brito.

El caboverdiano reside en Portugal desde octubre de 2004 y ha contado a los medios que estaba tomando un refresco junto al río con su hijo y se fijó en el hombre, que se cayó al Tajo. "Pensé si había tirado para recoger algo, pero a los 45 segundos me di cuenta de que estaba todavía boca abajo, flotando sin moverse", dice. Fue entonces cuando empezó a desvestirse y se tiró al río.

"Había unas doce personas alrededor y nadie hizo nada. Algunos incluso me dijeron que no hiciera nada y esperara a los bomberos, pero no pude hacerlo. Una persona de esa edad no podría aguantar mucho", explicó.

El momento fue capturado en vídeo y compartido en redes. El rescate se volvió viral, e incluso el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha publicado un tuit en el que agradece el gesto del inmigrante. El presidente de la República elogió el "ejemplo de solidaridad humana y coraje" del hombre que se arrojó al río para salvar a una persona a punto de ahogarse.