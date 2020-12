Aragón no comparte que se quiera adelantar el proceso de escolarización para "evitar" aplicar la ley Celaá

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha considerado que las comunidades autónomas que quieran adelantar el proceso de escolarización deben hacerlo porque sea conveniente para el propio proceso, "no por evitar la aplicación de la ley, cosa que, por otra parte, no sé si es legal o no".