Cvirus.- Una de cada tres empreses d'oci nocturn reobri i factura un 27,5% de l'habitual, segons el sector

Així, ho ha assenyalat en un comunicat l'Assemblea de l'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana després de realitzar un primer estudi estadístic entre més de 200 empreses: pubs, discoteques i sales de concert del que ha destacat que es desprenen "dades positives i motivadores".

De fet, des del dimecres, dia en què el Consell va donar llum verda a la resolució que permetia al sector recuperar la seua activitat, prop de 500 empreses han obert; és a dir una de cada tres. Per províncies, el major nombre d'obertures d'ha produït en la província de Castelló, amb un 40%, seguit d'Alacant, amb un 33%, i la de València amb un 30%.

A més, el 41,18% dels locals d'oci enquestats considera que l'obertura ha sigut positiva o molt positiva enfront d'un 29,4% que considera que ha sigut negativa o molt negativa. Un percentatge d'"optimisme moderat" en part, pels nivells de facturació, ja que la mitjana ha sigut d'un 27,5%, "un poc menys del previst i una quarta part del facturat en les mateixes dates de l'any anterior", segons les mateixes fonts.

RETORN DE 1.500 TREBALLADORS

Per açò, els empresaris del sector han insistit: "la recuperació de l'activitat no ens permet eixir dels nombres rojos, però sí començar a veure una mica de llum per a fer front als gastos que hem d'afrontar i recuperar treballadors dels ERTE. Així, unes 1.500 persones han pogut tornar al seu treball.

Així mateix, l'informe ha conclòs que el 66,7% dels clients ha tingut una actitud positiva o molt positiva davant les restriccions i les mesures de seguretat higièniques i sanitàries i només el 14,6% ha mostrat una actitud poc receptiva als missatges de conscienciació sobre les pautes que deuen seguir-se, tant en l'interior com a exterior dels establiments.

Sobre este tema, des de l'Assemblea han reiterat la necessitat de complir amb tots els protocols de seguretat, que ha sigut "la tònica predominant. Per tant, "normalitat en els primers dies i sense incidències reseñables", han subratllat.

En aquest sentit, han recalcat que si el públic respon "satisfactòriament" i els locals funcionen "correctament", progressivament obriran més locals, la qual cosa permetrà "salvar el major nombre possible de pimes del sector més perjudicat de tota la crisi derivada de la pandèmia".

No obstant açò, han assenyalat que aquests primers dies el nombre de clients ha sigut "inferior al que es preveia inicialment", encara que ha servit per a comprovar que "funcionen tots els protocols de seguretat i preparar al públic davant els nous canvis i hàbits de consum".

Finalment, i pel que fa a l'activitat que s'ha desenvolupat, l'estudi assenyala que el 82% dels locals d'oci han oferit servici de dispensació de begudes, el 34,5% ha fet ús de les terrasses i un 13,4% ha dispensat aliments.

De la mateixa manera, des de Fotur han destacat que els empresaris han sigut "exemplars" en el compliment de les mesureshigièniques i sanitàries i que "la major part dels locals hancomplit" i "solament hi ha hagut algun cas puntual" d'incompliment.

A més, ha destacat que els locals han participat "molt activament" en la reproducció del video de campanya que ha realitzat Fotur per a conscienciar sobre les mesures i de la mateixa manera el comportament dels consumidors en el compliment de la normativa ha sigut "exemplar".

Així mateix, ha confirmat que han obert més pubs que discoteques i entre aquest, solament han obert un de cada tres. Quant a afluència de gent a aquests locals, el dissabte va ser millor que el divendres i ha confiat que el cap de setmana vinent s'incorporaran a la reobertura nous locals i que els ciutadans isquen a consumir oci de 'tardeig' "responsable i segur".

En aquest sentit ha recordat que aquest cap de setmana passat Fotur a més, es va posar en contacte amb l'empresariat de l'oci a través de whatsapp i xarxes socials, recordant-los que s'aplicaren totes i cadascuna de les mesures higiènic- sanitàries, i especialment el compliment dels aforaments i les distàncies entre taules de dos metres, així com mascarilla, gel hidroalcohòlic i distància interpersonal d'1,5 metres, segons les mateixes fonts.