Cuida tu ropa sin pagar de más y ahorra con Amazon en productos de Skip y Mimosín

Las tareas del hogar son ineludibles, no hay manera de escapar de ellas. Algunas más grandes y otras más pequeñas, lo cierto es que cada casa requiere y exige una serie de labores como el orden, la limpieza y también la colada. Sobre esta última, el cuidado de la ropa es extremadamente importante. No solo por la mayor necesidad de higiene producto de la pandemia, también porque con las prendas nos vestimos todos los días. Ojo que en esta época es clave conseguir un secado rápido y evitar el desagradable olor a humedad.

En cuanto al mantenimiento de las telas, lo más importante es contar con productos de calidad que, además de limpiarlas, no las dañen. Y es que entre tanto paso por la lavadora, es inevitable que se desgasten. Otro tema es el gasto, no solo de luz por los constantes lavados, también a la hora de comprar los artículos que no son nada económicos.

Hoy estás de suerte porque en 20decompras fuimos en búsqueda de las mejores ofertas en detergentes y suavizantes. En el catálogo de Amazon dimos con una serie de rebajas en Skip y Mimosín que no puedes dejar pasar para ahorrar en la lista de compra y proteger al máximo tus prendas. ¿Quieres descubrir las mejores ofertas para no descuidar la próxima colada?

Las mejores ofertas en detergentes y suavizares

- Detergente líquido para lavadora Skip Ultimate Triple Poder: paquete de 5 x 33 lavados (total 165), al 33% de descuento.

Con un gran poder quitamanchas, Skip Ultimate Triple Poder. Amazon

- Concentrado suavizante Mimosin Azul Vital 66 lavados x 8 botellas, al 19% de descuento.

Protege de los malos olores, Mimosin Azul Vital. Amazon

- Detergente Skip Liquido Active Clean (170 lavados), al 25% de descuento.

Fragancia fresca y limpia, Skip Liquido Active Clean. Amazon

- Suavizante Estallido De Pasión (52 lavados) Mimosín Intense, al 19% de descuento.

Suavizante Estallido De Pasión, Mimosín Intense. Amazon

- Detergente en cápsulas Skip Ultimate 3 en 1, al 30% de descuento.

Elimina las bacterias de la ropa con el lavado, Skip Ultimate Detergente Capsulas Amazon

