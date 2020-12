Un estudi d'Incliva investiga estratègies de tractament que faciliten la cirurgia en càncer de pàncrees avançat

La investigació està liderada per la doctora del Grup d'Investigació en Desenvolupaments Diagnòstics i Terapèutics Innovadors en Tumors Sòlids (Indest) d'Incliva Susana Roselló i posa de manifest la transcendència de la integració de múltiples especialitats per al tractament d'una mateixa malaltia.

Concretament, en pacients amb càncer de pàncrees avançat es va demostrar que era possible realitzar una cirurgia d'intenció curativa en una part significativa dels casos amb una estratègia de tractament preoperatorio multidisciplinari i amb resultats similars a si s'hagueren pogut operar d'entrada.

En la investigació també han participat el director general i científic d'Incliva i coordinador d'Indest, el doctor Andrés Cervantes, i el doctor del Grup d'Investigació de Cirurgia General i adjunt a la direcció científica d'Incliva, Luis Sabater.

L'estudi acaba de publicar-se en la revista 'ESMO Open' amb el títol 'Neoadjuvant treatment for locally advanced unresectable and borderline resectable pancreatic cancer: Oncological outcomes at a single academic center'.

L'objectiu principal de la investigació és avaluar l'experiència dels pacients diagnosticats de càncer de pàncrees no operables d'entrada, però que es van poder operar després de rebre un tractament dins de l'equip multidisciplinari.

En l'actualitat, un terç dels pacients diagnosticats d'adenocarcinoma de pàncrees tenen tumors localitzats. Per l'extensió local de la malaltia en el moment del diagnòstic no són operables i solament poden optar a tractaments d'intenció pal·liativa.

En l'estudi s'han analitzat els casos de pacients que han sigut tractats en l'Hospital Clínic Universitari de València i Incliva entre els anys 2011 i 2019. Cadascun dels casos es va valorar en el comité multidisciplinari, que cosnider,o en aquells que no eren candidats a una cirurgia d'entrada per l'extensió de la malaltia, l'aplicació d'un tractament preoperatorio amb quimioteràpia, i, en alguns casos, amb quimio-radioteràpia.

Es va realitzar un estudi individualitzat dels casos, amb revisió dels del diagnòstic per part de dos radiòlegs dedicats; es van considerar les complicacions derivades dels tractaments neoadyuvants i les complicacions postoperatòries i també es va revisar l'anàlisi histopatològic dels pacients que van ser intervinguts.

Així mateix, es van analitzar les dades de supervivència dels pacients, que van revelar que, en quasi la mitat d'ells, el tractament preoperatori va ser eficaç i va permetre una cirurgia amb intenció curativa.

En la investigació es van utilitzar imatges amb reconstrucció en 3D per a facilitar la presa de decisions orientada als casos que es pogueren beneficiar d'una estratègia de tractament neoadyuvante.

El comité multidisciplinari de tumors hepato-bilio-pancreàtics de l'Hospital Clínic de València es va engegar en 1997 i funciona continuadamente des d'aleshores, amb més de 300 pacients a l'any revisats. Està integrat per especialistes de cirurgia hepato-bilio-pancreàtica, oncologia mèdica, medicina digestiva, radiodiagnóstico, radiologia intervencionista, anatomia patològica i radioteràpia oncològica.